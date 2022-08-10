Аналитик: Лукашенко начал остерегаться 18 10.08.2022, 12:33

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Все это совпадает с «хлопком» в Крыму.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он говорит, что Лукашенко собрался срочно проводить учения противовоздушной обороны и приглашает Россию это сделать.

Военный эксперт считает, что то, что белорусы начинают учения ПВО, означает, что Лукашенко стал чего-то опасаться.

«Интересно, что все это совпадает с «хлопком» в Крыму, поэтому Беларусь так активно просит о средствах ПВО. Это может наводить на определенные мысли, почему Беларусь так хочет ПВО», – отметил Мусиенко.

По его мнению, если говорить в целом о белорусском направлении, то об этом стали меньше говорить, потому что все уже привыкли к перманентному состоянию военных учений на границе.

Но эти учения в принципе не ведут к тому, что создаются какие-то ударные группировки, которые могут нести угрозу Украине. Я мониторю ситуацию из разных источников, но активного изменения ситуации там нет, все стабильно, – заявил Мусиенко.

Он говорит, что на границе до сих пор стоят те же 5 – 6 тысяч солдат белорусской армии, а российские войска прикрывают «свои» военные аэродромы в Беларуси.

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