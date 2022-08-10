Бывшего министра самопровозглашенной ДНР приговорили к трем с половиной годам колонии за мошенничество 1 10.08.2022, 12:47

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Александр Тимофеев

Террорист по кличке «Ташкент» был ближайшим соратником ликвидированного Захарченко.

Хорошевский районный суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего «министра доходов и сборов» самопровозглашенной «ДНР» Александра Тимофеева по кличке «Ташкент» по делу о покушении на особо крупное мошенничество.

Об этом сообщает «Коммерсант».

Судья Ольга Жукова, «учитывая, что «фигурант является ветераном боевых действий», имеет звание «героя ДНР» и ранения, скостила даже минимальный срок, запрошенный обвинением», пишет издание. Прокурор запрашивал Тимофееву 4 года колонии.

По данным следствия, Тимофеев вместе с Игорем Сосновским (бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова) за 5 млн долларов обещал решить вопрос с прекращением уголовного преследования бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» Сергея Шпака, который обвиняется в хищении денег компании «ВЭБ-лизинг».

Сообщники заявляли, что «их люди» за 500 тысяч долларов организуют письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву. Шпаку обещали, что его дело передадут ФСБ, а его самого снимут с международного розыска и уголовное преследование прекратят. За отказ от выплат бизнесмену угрожали экстрадицией в Россию.

Тимофеев считался ближайшим соратником первого «главы ДНР» Александра Захарченко. Он получил тяжелые ранения при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке, в результате которого Захарченко погиб. После этого Тимофеев переехал в Россию.

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