Бывшего министра самопровозглашенной ДНР приговорили к трем с половиной годам колонии за мошенничество

Бывшего министра самопровозглашенной ДНР приговорили к трем с половиной годам колонии за мошенничество1
- 10.08.2022, 12:47
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Террорист по кличке «Ташкент» был ближайшим соратником ликвидированного Захарченко.
Хорошевский районный суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего «министра доходов и сборов» самопровозглашенной «ДНР» Александра Тимофеева по кличке «Ташкент» по делу о покушении на особо крупное мошенничество.
Об этом сообщает «Коммерсант».
Судья Ольга Жукова, «учитывая, что «фигурант является ветераном боевых действий», имеет звание «героя ДНР» и ранения, скостила даже минимальный срок, запрошенный обвинением», пишет издание. Прокурор запрашивал Тимофееву 4 года колонии.
По данным следствия, Тимофеев вместе с Игорем Сосновским (бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова) за 5 млн долларов обещал решить вопрос с прекращением уголовного преследования бывшего главы «Рэйлтрансхолдинга» Сергея Шпака, который обвиняется в хищении денег компании «ВЭБ-лизинг».
Сообщники заявляли, что «их люди» за 500 тысяч долларов организуют письмо от директора ФСБ Александра Бортникова главе МВД Владимиру Колокольцеву. Шпаку обещали, что его дело передадут ФСБ, а его самого снимут с международного розыска и уголовное преследование прекратят. За отказ от выплат бизнесмену угрожали экстрадицией в Россию.
Тимофеев считался ближайшим соратником первого «главы ДНР» Александра Захарченко. Он получил тяжелые ранения при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке, в результате которого Захарченко погиб. После этого Тимофеев переехал в Россию.