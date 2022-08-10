Белорусских таксистов обложат новым налогом

Белорусских таксистов обложат новым налогом6
- 10.08.2022, 12:48
- 2,466
А собранный деньги пойдут на пропагандистов.
Агрегаторы такси должны платить за наклейки на кузовах машин. Это считается рекламной деятельностью, пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве считают, что надпись «Яндекс» или Uber на кузовах машин «является размещением (распространением) рекламы на территории Республики Беларусь». А оно подпадает по указ о рекламном сборе, который был принят в марте 2022 года.
Напомним, этим указом устанавливается сбор за размещение рекламы: он будет составлять 10% от стоимости рекламных услуг при размещении наружной рекламы и рекламы на транспорте и пойдет на поддержку лукашенковских пропагандистов.
Более того, если владелец бренда — иностранная компания (а «Яндекс» и Uber такими и являются), то для размещения торговых знаков такси нужен договор с рекламным агентством.