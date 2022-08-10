Белорусских таксистов обложат новым налогом 6 10.08.2022, 12:48

2,466

А собранный деньги пойдут на пропагандистов.

Агрегаторы такси должны платить за наклейки на кузовах машин. Это считается рекламной деятельностью, пояснили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

В ведомстве считают, что надпись «Яндекс» или Uber на кузовах машин «является размещением (распространением) рекламы на территории Республики Беларусь». А оно подпадает по указ о рекламном сборе, который был принят в марте 2022 года.

Напомним, этим указом устанавливается сбор за размещение рекламы: он будет составлять 10% от стоимости рекламных услуг при размещении наружной рекламы и рекламы на транспорте и пойдет на поддержку лукашенковских пропагандистов.

Более того, если владелец бренда — иностранная компания (а «Яндекс» и Uber такими и являются), то для размещения торговых знаков такси нужен договор с рекламным агентством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».