Украинские бойцы обнаружили и уничтожили редкую и опасную технику врага 1 10.08.2022, 12:53

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Коллаж 24 канала

Огонь корректировали терробороновцы киевской бригады.

Украинские военные уничтожили вражескую установку разминирования УР-77 «Метеорит» в лесу Харьковской области. Огонь корректировали терробороновцы киевской бригады.

Об это сообщила 112 бригада ТрО Киева.

УР-77 – редкая техника, используемая врагом для штурма украинских городов. Теробороновцы сначала не поняли, какую именно технику обнаружили с помощью дрона.

«Ребята пошли «летать» и говорят, что нашли какую-то коробочку в лесу и не знают, что это. Мы не военные. Опыта нет. Виды техники мы знаем, но что-то такое специфическое – нет», – рассказал командир взвода с позывным «Рим».

Неизвестную технику обнаружили бойцы с позывными «Терен» и «Черный». Они показали фото военным, и те уже поняли, что это редкая установка.

«Терен» и «Черный» передали координаты артиллерии 92-й бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. В УР-77 попали с третьего выстрела. Бойцы были очень счастливы, ведь их первая корректировка огня оказалась очень удачной.

Что известно об УР-77

По данным Минобороны, это советская самоходная легкобронированная гусеничная плавающая установка, предназначенная для разминирования. Она создана на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Технику начали серийно производить с 1978 года, ее предназначение – создание проходов на минных полях шириной до 6 метров.

На шасси УР-77 размещены 2 пусковые направляющие для ракет типа ДМ-140. Установка может развивать скорость до 60 км/ч.

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