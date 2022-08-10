закрыть
10 августа 2022, среда, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Кобринском районе закопали в землю девять тонн зерна

2
  • 10.08.2022, 12:57
  • 2,308
В Кобринском районе закопали в землю девять тонн зерна

По документам, его «скормили скоту».

В ходе очередной проверки агропромышленного комплекса милиция и прокуратура обнаружила в одном из хозяйств Кобринского района закопанное зерно. По документам, его скормили скоту, сообщает пресс-служба МВД.

«При осмотре прилегающей территории обнаружено около 9 тонн яровой пшеницы на общую сумму около трех тысяч рублей», — рассказали в милиции.

Зерно хранилось на предприятии с 2019 года. А когда испортилось, его закопали. При этом в документах указали, что пшеница пошла на корм скоту.

По данному факту проводится проверка, действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

По боевому духу РФ нанесен мощный удар
По боевому духу РФ нанесен мощный удар Иван Яковина
Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип