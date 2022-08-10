В Кобринском районе закопали в землю девять тонн зерна

В Кобринском районе закопали в землю девять тонн зерна2
- 10.08.2022, 12:57
- 2,308
По документам, его «скормили скоту».
В ходе очередной проверки агропромышленного комплекса милиция и прокуратура обнаружила в одном из хозяйств Кобринского района закопанное зерно. По документам, его скормили скоту, сообщает пресс-служба МВД.
«При осмотре прилегающей территории обнаружено около 9 тонн яровой пшеницы на общую сумму около трех тысяч рублей», — рассказали в милиции.
Зерно хранилось на предприятии с 2019 года. А когда испортилось, его закопали. При этом в документах указали, что пшеница пошла на корм скоту.
По данному факту проводится проверка, действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.