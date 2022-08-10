В Кобринском районе закопали в землю девять тонн зерна 2 10.08.2022, 12:57

2,308

По документам, его «скормили скоту».

В ходе очередной проверки агропромышленного комплекса милиция и прокуратура обнаружила в одном из хозяйств Кобринского района закопанное зерно. По документам, его скормили скоту, сообщает пресс-служба МВД.

«При осмотре прилегающей территории обнаружено около 9 тонн яровой пшеницы на общую сумму около трех тысяч рублей», — рассказали в милиции.

Зерно хранилось на предприятии с 2019 года. А когда испортилось, его закопали. При этом в документах указали, что пшеница пошла на корм скоту.

По данному факту проводится проверка, действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».