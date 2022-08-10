Бумеранг по предателям 10.08.2022, 13:50

Пособников российских оккупантов в Украине преследует злой рок.

Коллаборанты, перешедшие на сторону России после начала полномасштабного вторжения в Украину, зря надеялись на спокойную жизнь. Их автомобили взрываются, они попадают в больницы со странными диагнозами, а то и вовсе отправляются на тот свет. Причем все это происходит на временно подконтрольной РФ территории. Впрочем. судя по череде покушений, о полном контроле речь не идет, пишет obozrevatel.com.

16 лет защищала закон, а потом стала убийцей

«Фигуранткой» одной из наиболее результативных ликвидаций последнего времени стала Ольга Качура (позывной «Корса»). Подполковник МВД в отставке, проходив 16 лет в погонах, в итоге превратилась в военную преступницу.

В 2014 году Качура перешла на сторону России и присоединилась в Горловке к главарю Игорю Безлеру («Бесу»). Впоследствии она стала единственной женщиной-«командиром» – возглавила артиллерийский дивизион «ДНР». На счету «Корсы» множество жизней и гражданского населения Украины, и военнослужащих.

В конце июня 2022 года вступил в силу приговор украинского суда: Качуре заочно дали 12 лет лишения свободы, а уже через месяц с лишним стало известно о ее ликвидации.

«Корса» погибла при загадочных обстоятельствах на оккупированной Россией территории Донецкой области 29 июля. Причем несколько дней так называемые власти «республики» тщательно скрывали ее смерть, но информация все же вышла наружу.

По «официальной» версии «командирша» попала под обстрел на трассе между Горловкой и Донецком, однако впоследствии появились данные о заложенном под ее автомобилем взрывном устройстве.".

«Корса» была чрезвычайно осторожна, боялась покушения, однако, как видим, избежать «бумеранга» не смогла.

Контрольный для предателя

Еще одна результативная ликвидация произошла в Херсонской области. В этот раз объектом стал замглавы оккупационной администрации Новой Каховки Виталий Гура.

Коллаборант был расстрелян из пистолета Макарова на пороге своего дома. Причем источники утверждают, что был совершен и контрольный выстрел.

Местные «власти» пытались отрицать произошедшее, однако все же вынуждены были подтвердить смерть Гуры. Это стало еще одним холодным душем для других предателей.

Отравителями стали «свои»

Мэр Херсона Владимир Сальдо сразу после полномасштабного вторжения России перешел на ее сторону и «возглавил» оккупационную администрацию Херсонской области. Это и стало отправной точкой для череды покушений на него. Однажды даже подорвали авто, на котором передвигался гауляйтер, но тогда погиб его помощник.

Российские СМИ взахлеб рассказывали о прекрасном состоянии здоровья Сальдо, а он записывал «жизнеутверждающие» видео. Но уже в июле оказался на грани жизни и смерти.

По информации источников, он был госпитализирован в местную клинику с симптомами отравления. Находился в тяжелом состоянии, но выжил. После недели-двух работы его состояние резко ухудшилось, и на скорой его снова привезли в реанимацию.

В этот раз произошла утечка информации, и российские СМИ заявили об отравлении неизвестным веществом. Причастными к покушению якобы оказались новый повар и помощница по дому Сальдо, скрывшиеся в неизвестном направлении.

Состояние гауляйтера настолько ухудшилось, что его сначала перевезли на реанимобиле в Крым, а затем спецбортом переправили в Москву – в НИИ им. Склифосовского. Пациента погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Интересно, что внезапно из диагноза «исчезло» отравление. По мнению собеседника OBOZREVATEL в разведке, скорее всего, для того, чтобы снять напряжение и убрать панические слухи. «Еще один важный момент: подтвердить, что Сальдо отравили, – означает, что выстроенная система «безопасности» ничего не стоит, что оккупанты не способны защитить своих. Паника предателей Украины Москве не нужна – особенно накануне запланированных «референдумов», – считает источник.

«Охота» на коллаборантов

Многочисленные покушения на других пособников оккупантов вызвали среди них настоящую панику. Гауляйтеры усилили меры безопасности, в чем им помогают российские спецслужбы. Однако их эффективность, как видим, невысока.

На временно оккупированной территории, например, в Херсонской и Запорожской областях, постоянно появляются листовки с «приветами» и «анонсами». В числе целей в ближайшее время могут оказаться Кирилл Стремоусов, Евгений Балицкий и другие предатели, за головы которых объявлено вознаграждение.

То, что коллаборанты стали объектами целенаправленной «охоты», уже не вызывает сомнений – вопрос только в том, кто ее объявил. Но уверенно можно сказать одно: судьба предателей незавидна.

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