Во Франции нашли неизвестного предка млекопитающих 10.08.2022, 14:16

Животное вело полуводный образ жизни, как современные бегемоты.

Во Франции обнаружили окаменелости необычного существа, которое жило на Земле еще до эпохи динозавров. Существо достигало около четырех метров в длину и выглядело как круглая ящерица с очень маленькой головой. По мнению палеонтологов, это ранее неизвестный науке предок млекопитающих, сообщает Palaeo Vertebrata.

Существу, которое вело полуводный образ жизни, как современные бегемоты, присвоили название Lalieudorhynchus gandi. Оно обитало на суперматерике Пангея 265 млн лет назад.

Окаменелости были обнаружены на юге Франции в бассейне реки Лодев. Сначала в каменистом русле ручья заметили два крупных ребра, каждое длиной около 60 см. Затем палеонтологи идентифицировали бедренную кость длиной 35 см и полуметровую лопатку.

Анализ потребовал нескольких лет, поскольку кости были заключены в твердый песчаник. В итоге ученые определили, что вид принадлежал к группе казеид – вымерших рептилий, которые, как считается, стали родоначальниками млекопитающих.

Казеиды являлись одними из наиболее ранних травоядных в эволюционной истории. Они обладали небольшой головой и бочкообразным телом – для переваривания растений требовался большой пищеварительный тракт.

Ученые отметили, что до появления динозавров эти предки млекопитающих были доминирующей группой в фауне Земли. Известно более 20 видов казеид. Большинство их останков находили на территории современных США и России, но встречались особи и из Южной Европы.

Lalieudorhynchus gandi мог быть особым видом, не похожим на своих сородичей. По мнению палеонтологов, он являлся «вершиной эволюции» в своей группе и обладал признаками, которых не было у других.

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