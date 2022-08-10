В оккупированной Горловке внезапно сгорел клуб во время важного совещания оккупантов 5 10.08.2022, 14:32

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Здание принадлежало «депутату ДНР».

В оккупированной Горловке Донецкой области произошел пожар в клубе «Бермуды», сообщил журналист Денис Казанский.

У себя в Telegram он написал, что в клубе как раз проходило важное совещание, но «кто-то нарушил технику пожарной безопасности».

По данным журналистов, клуб Бермуды в Горловке принадлежал «депутату ДНР» и местному криминальному авторитету Юрию Крикуленко по кличке «Беня».

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