В Японии объявили новый состав правительства
- 10.08.2022, 14:42
Накануне кабинет министров был отправлен в отставку.
Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно объявил новый состав правительства страны. Его слова приводит агентство Kyodo.
Свои посты сохранили сам Мацуно, министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива.
Главной Минобороны назначен Ясукадзу Хамада, который уже занимал этот пост в 2008-2009 годах. Таро Коно, который в 2017-2019 годах возглавлял МИД Японии, стал министром, ответственным за проведение цифровизации. Санаэ Такаити получила должность министра экономической безопасности, а Като Кацунобу — министра здравоохранения.
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии возглавил Ясутоси Нисимура. Он сменил на этом посту Коити Хагиуду, который стал главой Политического совета партии.
Ранее сегодня Правительство Японии в полном составе ушло в отставку.
8 июля в возрасте 67 лет погиб бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В политика выстрелили во время его выступления в поддержку Либерально-демократической партии на выборах в верхнюю палату парламента. Нападавший заявил, что считал Абэ связанным с организацией «Церковь объединения», по вине которой обанкротилась его семья.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что вынужден был провести перестановки в правительстве на фоне снижения рейтингов, а также, чтобы дистанцироваться от подозрений в связях с «Церковью объединения».