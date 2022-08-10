В Японии объявили новый состав правительства 10.08.2022, 14:42

фото: ap

Накануне кабинет министров был отправлен в отставку.

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно объявил новый состав правительства страны. Его слова приводит агентство Kyodo.

Свои посты сохранили сам Мацуно, министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива.

Главной Минобороны назначен Ясукадзу Хамада, который уже занимал этот пост в 2008-2009 годах. Таро Коно, который в 2017-2019 годах возглавлял МИД Японии, стал министром, ответственным за проведение цифровизации. Санаэ Такаити получила должность министра экономической безопасности, а Като Кацунобу — министра здравоохранения.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии возглавил Ясутоси Нисимура. Он сменил на этом посту Коити Хагиуду, который стал главой Политического совета партии.

Ранее сегодня Правительство Японии в полном составе ушло в отставку.

8 июля в возрасте 67 лет погиб бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В политика выстрелили во время его выступления в поддержку Либерально-демократической партии на выборах в верхнюю палату парламента. Нападавший заявил, что считал Абэ связанным с организацией «Церковь объединения», по вине которой обанкротилась его семья.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что вынужден был провести перестановки в правительстве на фоне снижения рейтингов, а также, чтобы дистанцироваться от подозрений в связях с «Церковью объединения».

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