В Ляховичском районе быки напали на работников фермы 8 10.08.2022, 14:58

4,274

Инцидент произошел ночью.

В Ляховичском районе Беларуси быки напали на работников фермы. Инцидент произошел ночью, 8 августа на молочно-товарной фермы «Русиновичи», пишет «Ляхавiцкi веснiк».

Несколько быков выбежали из загона. Помощник заведующего молочно-товарной фермы и животновод пытались загнать скот обратно, однако животные повели себя агрессивно. Мужчина и женщина получили травмы. Медики диагностировали у них гематомы и ушибы, у животновода — еще и перелом.

Напомним, две недели назад в Ляховчиском районе от нападения быка погиб пенсионер. На пастбище возле агрогородка Остров Ляховичского района 27 июля бык напал на пожилого мужчину, который слишком близко подошел к стаду. Бык боднул пенсионера в живот, позже тот скончался в больнице.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».