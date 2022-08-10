В Ляховичском районе быки напали на работников фермы

В Ляховичском районе быки напали на работников фермы8
- 10.08.2022, 14:58
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Инцидент произошел ночью.
В Ляховичском районе Беларуси быки напали на работников фермы. Инцидент произошел ночью, 8 августа на молочно-товарной фермы «Русиновичи», пишет «Ляхавiцкi веснiк».
Несколько быков выбежали из загона. Помощник заведующего молочно-товарной фермы и животновод пытались загнать скот обратно, однако животные повели себя агрессивно. Мужчина и женщина получили травмы. Медики диагностировали у них гематомы и ушибы, у животновода — еще и перелом.
Напомним, две недели назад в Ляховчиском районе от нападения быка погиб пенсионер. На пастбище возле агрогородка Остров Ляховичского района 27 июля бык напал на пожилого мужчину, который слишком близко подошел к стаду. Бык боднул пенсионера в живот, позже тот скончался в больнице.