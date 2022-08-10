Премьер Беларуси попросил у России новый кредит на $1,5 миллиарда 20 10.08.2022, 15:40

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Роман Головченко

На какие цели пойдет кредит, чиновник не уточнил.

Роман Головченко рассказал, что сейчас на финальной стадии находится проект соглашения выделения кредита с российской стороной на сумму 1,5 млрд долларов, сообщает провластная газета.

На какие цели пойдет кредит, чиновник не уточнил, однако рассказал, что до конца года «будут начаты семь проектов, признанных сторонами срочными, на сумму 330 млн долларов».

Ранее власти Беларуси рассказали, что договорились с Россией об отсрочке по выплатам по ранее взятым у России кредитам.

— Что касается Российской Федерации, на год нам предоставлена отсрочка по платежам — даже не на календарный год, а больше. И более 1 млрд долларов платежей, которые нам надо было осуществлять, мы сейчас не осуществляем, — рассказал глава Минфина Беларуси в апреле.

В то же время, премьер Головченко 9 августа похвалился, что экономика Беларуси показывает успехи, но при этом «сжалась».

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