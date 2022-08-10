ВСУ ударом HIMARS вывели из строя Каховский мост в Херсонской области 5 10.08.2022, 15:45

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Теперь мост непригоден для использования.

Каховский мост, расположенный вблизи Каховской ГЭС в Херсонской области был выведен из строя после точных ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Теперь мост непригоден для использования. Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

«Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсонщины привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное», – говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердили в Херсонской областной военной администрации (ОВА).

«ВСУ ударили по мосту в районе Каховской ГЭС, после чего мост стал непригодным к использованию», – отметили в ОВА.

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