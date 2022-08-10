Путин и его окружение в шоке 1 Виктор Небоженко

10.08.2022, 16:19

5,078

Разгром авиабазы «Саки» стал страшным ударом по психике кремлевского диктатора.

Кремль не нашел в себе силы признать, что удар по крупнейшей российской авиабазе в Крыму, вероятно, нанесла ВСУ. Вся кремлевская пропагандистская машина поступила реактивным образом и хором заговорила о случайных взрывах на аэродроме в Саки и минимальном ущербе. А Украина, пока, не стала настаивать на своем авторстве, но и не скрывала своего «глубокого удовлетворения» достигнутым результатом. Пока есть «свободное время и силы» украинцы успешно попробовали перевести интенсивные военные действия в Крым. Но главное – что этот достигнутый военный и политический эффект этой блестящей операции в Крыму выше пропагандистского успеха. Иными словами, в удачном ракетном обстреле мощной российской авиабазы в Крыму, для Украины, больше политических выгод и эффектов, чем военной удачи. Так и должно быть, ибо остановить эту страшную российско-украинскую войну легче политическими методами, чем военными силами.

Путин и его окружение в шоке. Разгром авиабазы в Саки это страшный удар по психике Путина и его российскому имиджу суперсильного, надежного и мудрого правителя.

Во-первых, Путину и Кремлю, наконец, стало ясным, что теперь война затронет все оккупированные за 8 лет территории, а не только там, где он хочет воевать. С другой стороны, Путин трудно сделать эффектную «ответку» на эту блестящую операцию – он исчерпал все методы военно-политического давления на Украину. А Украина еще только начинает нащупывать политические болевые точки Кремля. Как оказалось, для Путина, Крым одна из таких опасных точек.

Во-вторых, грубо сорван российский туристический сезон в Крыму. Крым становится не «Раем», а опасным, для россиян, местом жизни и отдыха.

В третьих, средний класс России, который так упорно не замечал российского-украинской войны вдруг понял разницу между «операцией» и войной против Украины, Теперь запуганные отдыхающие в Крыму россияне, разнесут по всей стране эту плохую весть, что идет настоящая война и они, все население России, стали частью этой войны.

Впервые Украине удалось военными методами «достучаться» до чувств и мозгов испуганных россиян, минуя мощную российскую кремлевскую пропаганду. Это очень хорошо.

Но самый главный политический эффект бомбардировки Крыма еще впереди. Теперь пропаганде Кремля будет очень трудно удержать версию о случайности ракетного обстрела или самовозгорании авиабазы, а «телевизионная Россия» вдруг почувствует, что Путин растерян и не знает как прямо, а не косвенно и подло «ответить» Украине. Получается, что Путин не просто промахнулся со своей реакцией на ракетный обстрел в Крыму ( случайные взрывы боеприпасов ), но он и не имеет средств и мужества «ответить».

Россияне начнут, пока тихо, подозревать, что Путин, как российский лидер, еще уникален, но он уже слаб и немощен. Мало того, что он самовольно начал войну с Украиной, не рассчитав своих сил и последствий, но он еще оказался не способен защитить россиян от этой войны. Оказалось, что Путин силен лишь в пропаганде российского телевидения, а не в жизни. Становится ясным, что Путин сильно ослаб и уже не владеет ситуацией и управлением страны, которую он загнал в катастрофическую войну с Украиной.

А слабый политический лидер России, будь то царь, генсек или президент всегда, считалось в России, самым сильным пороком и преступлением. Ибо в российской психологии «глубинного народа» считается, что «Хозяин страны» не может быть слабее его слуг и рабов. Иначе его ждет разочарование и презрение своих поданных и поиск нового «царя».

Виктор Небоженко, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».