Washington Post: Аэродром в Крыму атаковал украинский спецназ 30 10.08.2022, 17:55

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ССО Украины активно участвуют в операциях на временно оккупированных территориях.

Бойцы Сил специальных операций Украины стоят за атакой 9 августа на военный аэродром вблизи поселка Новофедоровка на временно оккупированном РФ полуострове Крым. Об этом сообщает американское британское издание Washington Post со ссылкой на свой источник в среде украинских чиновников.

Журналисты напоминают, что украинские ССО активно участвуют в операциях на захваченных территориях и координируют свои действия с местными жителями для проведения атак. Более того, активность партизан была особенно распространена во временно оккупированной РФ Херсонской области.

При этом один из американских чиновников на условиях анонимности заявил изданию, что при нападении на аэродром не использовалось американское оружие.

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