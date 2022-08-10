В Беларуси повысился риск угонов и краж из машин 10.08.2022, 17:09

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Как не стать жертвой автоворов.

В жару многие автомобилисты открывают окна в машине и порой забывают закрыть их перед уходом. Из-за такой невнимательности владельцы машин рискуют стать жертвами автомобильных воров, сообщает агентство «Минск-Новости».

В летний период есть опасность как кражи личного имущества из салона, так и угона самого автомобиля. Правоохранители призывают водителей, оставляющих свое транспортное средство на парковке, проверять, закрыты ли все окна, двери и люк. Многие злоумышленники могут вскрыть авто и украсть вещи из салона, даже если окно чуть приоткрыто. Для этого они используют специальное современное оборудование.

Один из основных способов, которым пользуются автоворы, — взлом замков дверей салона и багажника, а именно проворот цилиндра запирающего механизма. Чаще всего злоумышленники прибегают к такому методу при краже из авто отечественного производства.

Сканеры, перехватывающие код автомобильной сигнализации, редко используются для вскрытия машин, однако совсем забывать об этой угрозе не стоит. В таком случае о проникновении вора в машину предупредит сигнализация с функцией обратной связи.

Что поможет снизить риск хищения имущества и повреждения авто.

Во-первых, нужно не забывать запирать двери салона и багажника. Даже если автомобиль будет находиться на стоянке недолго, обязательно следует закрывать окна. Во-вторых, лучше не оставлять в салоне авто ценные вещи, особенно на виду.

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