Годовая инфляция в Беларуси превысила 18%
- 10.08.2022, 17:15
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Рост цен на товары и услуги набирает обороты.
Годовая инфляция в Беларуси в июле составила 18,1%, сообщает Белстат.
В июле продовольственные товары подорожали на 19,6% в годовом выражении, непродовольственные — на 20,7%. Услуги стали дороже на 12%.
Таким образом, инфляция продолжает набирать обороты: в прошлом месяце она была 17,6% в годовом выражении.
В то же время продовольствие стало дешевле в июле к июню этого года на 0,2%, тогда как непродовольственные товары подорожали на 1,2%, а услуги — на 0,8%.