Годовая инфляция в Беларуси превысила 18% 10.08.2022, 17:15

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Рост цен на товары и услуги набирает обороты.

Годовая инфляция в Беларуси в июле составила 18,1%, сообщает Белстат.

В июле продовольственные товары подорожали на 19,6% в годовом выражении, непродовольственные — на 20,7%. Услуги стали дороже на 12%.

Таким образом, инфляция продолжает набирать обороты: в прошлом месяце она была 17,6% в годовом выражении.

В то же время продовольствие стало дешевле в июле к июню этого года на 0,2%, тогда как непродовольственные товары подорожали на 1,2%, а услуги — на 0,8%.

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