Ученые: Кошатники не знают, что именно нужно их питомцам 4 10.08.2022, 17:28

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Неопытные хозяева могут оказаться внимательнее к потребностям питомца.

Кошки — существа достаточно независимые: даже чтобы просто погладить их, следует соблюдать определенные правила. Так, например, стоит давать кошке возможность самой приблизиться для получения ласки и уделять более пристальное внимание не спине и животу, а основаниям ушей, щекам и подбородку — так можно усилить привязанность животного и снизить уровень агрессии, пишет Naked science.

Теперь исследователи решили сфокусироваться не на кошках, а на людях, считающих себя «кошатниками» и уверенных, что они знают о поведении кошек все необходимое. Для этого ученые попросили 120 добровольцев поучаствовать в эксперименте: провести пять минут в приюте и пообщаться с тремя кошками, которых они до этого не встречали.

Кошки — существа достаточно независимые: даже чтобы просто погладить их, следует соблюдать определенные правила. Так, например, стоит давать кошке возможность самой приблизиться для получения ласки и уделять более пристальное внимание не спине и животу, а основаниям ушей, щекам и подбородку — так можно усилить привязанность животного и снизить уровень агрессии.

Теперь исследователи решили сфокусироваться не на кошках, а на людях, считающих себя «кошатниками» и уверенных, что они знают о поведении кошек все необходимое. Для этого ученые попросили 120 добровольцев поучаствовать в эксперименте: провести пять минут в приюте и пообщаться с тремя кошками, которых они до этого не встречали.

Затем испытуемых попросили заполнить опросник, чтобы оценить качества личности, такие как покладистость, добросовестность, экстраверсия, невротизм и открытость. Оказалось, пожилые люди и те, что были определены как «невротичные», чаще старались удержать кошек рядом с собой, а экстраверты чаще касались «неправильных» частей тела кошки.

Напротив, более покладистые люди реже трогали чувствительные участки на теле животного, а те, что признались в небогатом опыте общения с кошками, давали им право выбирать, как общаться с человеком, и были внимательнее к потребностям животных.

Возможно, результаты исследования призовут владельцев приютов уделять больше внимания потенциальным хозяевам животных, чтобы подготовить их к приему в семью питомца. Важно отметить, что даже большой опыт общения с кошками не делает «кошатника» хорошим хозяином. Неплохим способом это исправить будет проводить краткие образовательные мероприятия, прежде чем отдать животное (особенно с проблемами в поведении) в добрые руки.

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