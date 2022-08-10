В Беларуси меняется порядок признания документов об образовании за рубежом 10.08.2022, 18:58

Изменения вступят в силу 1 сентября 2022 года.

Стало известно, что в Беларуси меняется порядок признания документов об образовании, которые были выданы за рубежом. Это следует из постановления Совмина, опубликованного 10 августа на Национальном правовом портале.

Так, согласно одному из положения постановления, утверждается порядок признания документов об образовании, которые выданы за рубежом, и установления их соответствия документам об образовании Беларуси, признания и установления соответствия периодов обучения в иностранных организациях.

– Положением определено, что признание иностранного документа об образовании осуществляется Министерством образования на основании письменного заявления в государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы» (РИВШ) от обладателя соответствующего документа, — сказано в документе.

Отмечается, что заявление может также быть подано от имени заявителя его законным представителем или же доверенным лицом.

Сообщается, что в течение одного месяца со дня подачи заявления РИВШ осуществляет его рассмотрение.

Так, для признания иностранных документов об образовании РИВШ проводит их экспертизу. Исключение — документы, которые были выданы иностранными организациями, которые готовили кадры на основе заключенных договоров для Вооруженных Сил Беларуси и органов пограничной службы, а также документы об образовании в рамках реализации положений международных договоров Беларуси и иных международно-правовых актов о сотрудничестве в сфере образования.

Вместе с тем, Республиканский институт высшей школы устанавливает факт обучения заявителя и выдачи на его имя иностранного документы об образовании, возможность применения положений международных договоров в отношении иностранного документа об образовании, наличие существенных различий в правах заявителя в государстве выдачи и обладателя соответствующего документа об образовании Беларуси, аккредитации или иной формы госпризнания иностранной организации в качестве компонента национальной системы образования и другое.

Отмечается, что положение определены критерии, порядок признания и установления соответствия периодов обучения в иностранных организациях.

Документ вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

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