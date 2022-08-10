Что происходит с цветом упаковок сока в магазинах Беларуси 1 10.08.2022, 19:49

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Упаковки внезапно побледнели.

В сюжете на телеканале СТВ рассказали, что происходит с цветом упаковок сока в Беларуси. Так, в белорусских магазинах упаковки из ярких превратились в бледные.

Производители объясняют это тем, что из-за санкций у компании по производству упаковки Tetra Pack в Подмосковье возникли проблемы — поставки сырья и расходников усложнились, а производители столкнулись с дефицитом привычной тары.

В сюжете обращают внимание на то, что Tetra Pack производил 7 из 10 упаковок для сока.

Отмечается, что возникли проблемы с поставками сырья и необходимых материалов, в числе которых некоторые виды картона, а также специальных лаков и красок.

- Чтобы как-то выйти из положения, производители стали использовать меньшее количество красок для дизайна упаковки, чтобы обеспечивать бесперебойные поставки продукции в торговые точки. Отсюда и бледный вид некогда яркой и сочной продукции», — сказали в сюжете.

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