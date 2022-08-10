закрыть
10 августа 2022, среда, 20:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Что происходит с цветом упаковок сока в магазинах Беларуси

1
  • 10.08.2022, 19:49
  • 3,252
Что происходит с цветом упаковок сока в магазинах Беларуси

Упаковки внезапно побледнели.

В сюжете на телеканале СТВ рассказали, что происходит с цветом упаковок сока в Беларуси. Так, в белорусских магазинах упаковки из ярких превратились в бледные.

Производители объясняют это тем, что из-за санкций у компании по производству упаковки Tetra Pack в Подмосковье возникли проблемы — поставки сырья и расходников усложнились, а производители столкнулись с дефицитом привычной тары.

В сюжете обращают внимание на то, что Tetra Pack производил 7 из 10 упаковок для сока.

Отмечается, что возникли проблемы с поставками сырья и необходимых материалов, в числе которых некоторые виды картона, а также специальных лаков и красок.

- Чтобы как-то выйти из положения, производители стали использовать меньшее количество красок для дизайна упаковки, чтобы обеспечивать бесперебойные поставки продукции в торговые точки. Отсюда и бледный вид некогда яркой и сочной продукции», — сказали в сюжете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

По боевому духу РФ нанесен мощный удар
По боевому духу РФ нанесен мощный удар Иван Яковина
Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип