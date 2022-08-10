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«От брошенного окурка такое не случается»

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  • 10.08.2022, 20:07
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«От брошенного окурка такое не случается»

Министр обороны Британии высмеял версию оккупантов о взрывах на аэродроме в Крыму.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в среду, 10 августа, прокомментировал взрывы на военном аэродроме в районе Новофедоровки в оккупированном Крыму. Об этом сообщает в Twitter корреспондент BBC Джонатан Бил.

По словам Уоллеса, Британия еще устанавливает подробности взрывов, но маловероятно, что к этому имеет отношение западное оружие. Он также высмеял версию российских пропагандистов, сказав, что «от брошенного окурка такое не случается». Министр отметил, что аэродром в Крыму может быть законной мишенью для Украины.

Ранее The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле Новофедоровки в оккупированном Крыму стоят украинские Силы спецопераций.

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