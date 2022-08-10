«Коммунарка» сменила бело-красный дизайн конфет 15 10.08.2022, 21:19

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Лукашистам режут глаза национальные цвета.

Набор конфет «Жадаю вам» производства белорусской «Коммунарки» раньше был выполнен в красно-белых цветах, а теперь оформление поменялось на бело-сиреневое. На это обратил внимание телеграм-канал «Беларусь головного мозга», предположив, что причина тому — либо желание отмежеваться от «опасного» сочетания цветов, либо дефицит краски для упаковки.

Оказывается, оформление коробки конфет фабрика поменяла еще в июне, объяснив такое решение «патриотическими соображениями».

— За основу мы взяли оттенок лугового василька, который часто используется в белорусской символике, — рассказала в соцсетях пресс-служба «Коммунарки».

Там добавили, что «каждая шоколадка в наборе содержит пожелание на белорусском языке, что и отражает название «Жадаю вам», и назвали новый формат «изысканным и утонченным».

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