Глава Пентагона напомнил России о пятой статье НАТО 10.08.2022, 21:29

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Ллойд Остин

Нападение на одного союзника НАТО — это нападение на всех союзников Альянса.

Североатлантический альянс не стремится к войне против России, но будет продолжать придерживаться принципа коллективной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина в ходе брифинга.

«Давайте начистоту. Мы не стремимся к конфронтации и не представляем угрозы для России. Наша обновленная позиция просто отражает нашу неизменную и торжественную приверженность пятой статье. Нападение на одного союзника НАТО — это нападение на всех союзников НАТО», — заявил глава Пентагона.

Он также добавил, что сложившаяся ситуация в мировой политике требует от Альянса более быстрого и надежного реагирования на вызовы.

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