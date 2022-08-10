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Глава Пентагона напомнил России о пятой статье НАТО

  • 10.08.2022, 21:29
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Глава Пентагона напомнил России о пятой статье НАТО
Ллойд Остин

Нападение на одного союзника НАТО — это нападение на всех союзников Альянса.

Североатлантический альянс не стремится к войне против России, но будет продолжать придерживаться принципа коллективной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина в ходе брифинга.

«Давайте начистоту. Мы не стремимся к конфронтации и не представляем угрозы для России. Наша обновленная позиция просто отражает нашу неизменную и торжественную приверженность пятой статье. Нападение на одного союзника НАТО — это нападение на всех союзников НАТО», — заявил глава Пентагона.

Он также добавил, что сложившаяся ситуация в мировой политике требует от Альянса более быстрого и надежного реагирования на вызовы.

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