Художника Алеся Пушкина поместили в ПКТ 2 10.08.2022, 21:53

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Алесь Пушкин

Художника задержали в марте 2021 года.

Администрация колонии «Волчьи норы» наказала художника Алеся Пушкина пятью месяцами в ПКТ, сообщает «Весна». Это специальная камера, куда переводят узников в качестве наказания за злостные нарушения порядка колонии.

ПКТ (помещение камерного типа) – тюремная камера, с которой выходят только на работу и на полчаса в день на прогулку. Во время прогулки запрещено общаться с другими заключенными. Передачи не принимают, свидания и звонки запрещены.

О жизни художника за решеткой недавно рассказала его жена Янина в интервью «Народной Воле»:

«Примерно через десять дней он звонит, хотя разговариваем совсем мало – минуты по три. Дает мне какие-то указания, рефлексирует на то, что ему написали. Со здоровьем, кажется, все в порядке. И это главное…»

Художника задержали в марте 2021 года и обвинили в издевательстве над государственными символами и в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды до 5 лет колонии строгого режима. В колонии Пушкин находится с середины апреля.

Адрес для писем: ИК №22, 225295, Брестская область, Ивацевичи, ст. Доманово, а/я 20, Александру Николаевичу Пушкину

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