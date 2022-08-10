«Барселона» не может зарегистрировать Левандовского и других новичков 10.08.2022, 21:58

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Чемпионат Испании стартует уже в пятницу.

«Барселона» выделила € 52 млн на оклад защитника Жерара Пике в сезоне-2022/2023. Клуб просит испанца отказаться от существенной части зарплаты, чтобы зарегистрировать пять новых подписаний, сообщает ARA Esports.

По информации источника, речь идет о Роберте Левандовском, Жюле Кунде, Рафинье, Франке Кессье и Андреасе Кристенсене – все они еще не были официально зарегистрированы.

Сообщается, что, если Пике не согласится пойти на уступки в зарплате, «Барселоне» придётся активировать «четвёртый экономический рычаг», который может предполагать продажу ещё большего количества телеправ и активный выход компании Barça Studios на фондовый рынок.

Чемпионат Испании стартует уже в пятницу, 12 августа. Таким образом, Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен, Франк Кессье, Жюль Кунде и Рафинья не могут играть в матчах Ла Лиги за каталонцев.

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