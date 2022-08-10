Российский суд оправдывает чиновников в 12 раз чаще, чем остальных россиян 10.08.2022, 22:22

Самый гуманный в мире.

Российская Фемида остается зрячей, если дело касается чиновников. За 2021 год суды оправдывали их в 12 раз чаще, чем других граждан страны (2,6% против 0,21%), выяснил телеграм-канал «Равенство.Медиа».

Также в отношении чиновников чаще прекращали дела (28% против 22%), более охотно признавали за ними неосторожность (7% против 2%), реже лишали свободы (15% против 28%). При этом 63% чиновников осудили по тяжким и особо тяжким статьям (среди всех лиц — 29%).

8 августа камчатскому экс-депутату от «Единой России» Игорю Редькину дали год ограничения свободы за убийство «по неосторожности». Адвокаты утверждали, что чиновник спутал с местного жителя с медведем. Причем изначально Редькина обвиняли в умышленном убийстве, поскольку все произошло на свалке, а очевидцы заявляли, что депутат ездил пьяный на вездеходе с винтовкой наперевес.

Дядя погибшего, который был рядом в момент убийства, сообщил, что Редькин стрелял по ним обоим. Мужчина даже участвовал в следственном эксперименте, однако в итоге его «ни с чем не ознакомили» и даже не пригласили на судебное разбирательство.

10 августа экс-депутат Артемовской городской думы Геннадий Виноградов, которого обвиняют в создании вооруженной банды, убийствах, а также хищении и уничтожении имущества, избежал заключения под стражу. Потерпевшие просили отправить его в СИЗО, опасаясь, что он может оказать давление на свидетелей. Однако суд посчитал, что домашнего ареста будет достаточно.

22 июня суд в Барнауле приговорил бывшего первого заместителя главы администрации Первомайского района Дмитрия Шипунова к 5 годам лишения свободы условно за взятку в 400 тысяч рублей. Процесс не начинался несколько месяцев из-за споров защиты о подсудности.

В настоящее время в Центральном районном суде Барнаула рассматривается дело возможных подельников Шипунова. Речь идет о бывшем депутате Барнаульской гордумы от «Единой России» Иване Куце, которого обвиняют в мошенничестве. Он приходится сыном экс-депутату Алтайского краевого заксобрания, действующему зампреду Общественной палаты края Василию Куцу.

В феврале Преображенский суд Москвы приговорил к 7,5 годам колонии общего режима бывшего главу Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова. Его признали виновным в растрате. Второй фигурант дела, бывший районный депутат Акиф Балаханов, получил 3 года условно.

В 2017 году Джелилов безвозмездно передал в собственность Балаханову муниципальный земельный участок. Земля была оформлена на подставное лицо. Тогда экс-главу осудили на 4 года колонии общего режима, а экс-депутата — на 3 года условно.

Причем приговор Джелилову был вынесен со второй попытки. Еще в марте 2018 года чиновника отстранили от должности и поместили под домашний арест по обвинению в незаконном выделении двух муниципальных участков под подсобное хозяйство.

Однако затем обвинения были сняты, он обжаловал свое отстранение от должности через суд и в январе 2019 года вернулся в кресло главы Дербентского района. Но уже в апреле Джелилова снова задержали и отстранили — уже в рамках нового уголовного дела.

Преемником Джелилова на посту главы Дербентского района стал Фуад Шихиев. Позже его также задержали по уголовному делу о хищениях муниципальных земельных участков.

В апреле этого года Лефортовский суд Москвы освободил по УДО бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова. Чиновник отсидел 2,5 года из 5,5. Он отправился в колонию в октябре 2019-го вместе со своим бывшим шефом — экс-премьером Абдусамадом Гамидовым: их признали виновными в растрате 41 млн рублей.

Деньги выделили из дагестанского бюджета на создание в Махачкале спецприемника для мигрантов. Примечательно, что по «делу Юсуфова» были осуждены его сын и адвокат за давление на ключевого свидетеля обвинения.

В прошлом году суд отказал чиновнику в освобождении с формулировкой: «Нет достаточных данных о том, что Юсуфов полностью утратил общественную опасность и твердо встал на путь исправления». Однако в этом осужденный, похоже, перевоспитался.

В 2021 году свердловскому депутату Александру Коркину удалось избежать наказания за убийство на рыбалке. Следствие установило, что законодатель и его приятель бизнесмен Сергей Титов находились в моторной лодке, когда депутат случайно выстрелил из охотничьего ружья. В результате Титов был ранен в голову и спустя пять месяцев скончался. Экспертиза установила, что выстрел произвел Александр Коркин. Однако депутат вину отрицал — по его словам, Титов выстрелил сам.

Суд признал Коркина виновным в убийстве по неосторожности и приговорил к году ограничения свободы. Однако депутат постоянно брал больничный и не являлся на заседания, в результате рассмотрение дела и обжалование приговора затянулось, а срок давности преступления истек.

Уголовный срок — еще не повод снимать человека с выборов. Осужденный на 10 лет за взятку в 3,4 млрд рублей и объявленный в розыск депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Вадим Белоусов продолжает оставаться кандидатом на должность главы Удмуртии. «Пока нет оснований для снятия, поскольку еще может быть обжалование и так далее. Процедурно такая сложная ситуация, сейчас будем думать, что с этим делать», — заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Суд по делу Белоусова прошел 3 августа в Москве, сам он на приговор не явился. Адвокаты объяснили, что политик был занят.

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