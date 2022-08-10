В Березовском районе пятилетний мальчик завел авто и наехал на 7-летнего друга 10.08.2022, 22:25

ЧП произошло в деревне Круглое.

В Березовском районе пятилетний мальчик наехал на папином автомобиле на друга. Пострадавший — в реанимации, сообщает Bereza.by.

Около 18.50 10 августа в деревне Круглое пятилетний мальчик, играя за рулем легкового автомобиля, повернул ключ зажигания — машина поехала. В это время под ней находился семилетний мальчик, который пытался достать котенка.

Старшего ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Березовской ЦРБ с переломом ребра и ключицы.

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