В Беларуси проводят тренировки по стрельбе из РСЗО «Ураган» 2 10.08.2022, 22:49

1,772

Видеофакт.

В Беларуси на полигоне «Осиповичский» проводят тренировки по стрельбе из РСЗО «Ураган».

Как сообщают в сети, военнослужащие отработали задачи по выходу в назначенный район, подготовке и занятию стартовых позиций, а также нанесению ударов по указанным целям с боевыми пусками.

После нанесения ударов выполнялись задачи по смене позиций, заряжанию и нанесению ударов по новым выявленным целям. Вероятнее всего, занятия носят плановый характер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».