закрыть
10 августа 2022, среда, 23:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси проводят тренировки по стрельбе из РСЗО «Ураган»

2
  • 10.08.2022, 22:49
  • 1,772
В Беларуси проводят тренировки по стрельбе из РСЗО «Ураган»

Видеофакт.

В Беларуси на полигоне «Осиповичский» проводят тренировки по стрельбе из РСЗО «Ураган».

Как сообщают в сети, военнослужащие отработали задачи по выходу в назначенный район, подготовке и занятию стартовых позиций, а также нанесению ударов по указанным целям с боевыми пусками.

После нанесения ударов выполнялись задачи по смене позиций, заряжанию и нанесению ударов по новым выявленным целям. Вероятнее всего, занятия носят плановый характер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

По боевому духу РФ нанесен мощный удар
По боевому духу РФ нанесен мощный удар Иван Яковина
Полк Калиновского увеличится в десятки раз
Полк Калиновского увеличится в десятки раз Артем Черников
Россия все больше напоминает Ирак 90-х
Россия все больше напоминает Ирак 90-х Леонид Невзлин
Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип