В Беларуси проводят тренировки по стрельбе из РСЗО «Ураган»2
- 10.08.2022, 22:49
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Видеофакт.
В Беларуси на полигоне «Осиповичский» проводят тренировки по стрельбе из РСЗО «Ураган».
Как сообщают в сети, военнослужащие отработали задачи по выходу в назначенный район, подготовке и занятию стартовых позиций, а также нанесению ударов по указанным целям с боевыми пусками.
После нанесения ударов выполнялись задачи по смене позиций, заряжанию и нанесению ударов по новым выявленным целям. Вероятнее всего, занятия носят плановый характер.