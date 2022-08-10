Чехия поддерживает полный запрет выдачи виз гражданам РФ 3 10.08.2022, 23:08

Инициативу обсуждают министры стран Европейского союза.

Чехия поддержала полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России, который ранее предложили некоторые страны ЕС.

Об этом сообщает Novinky.cz.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался в поддержку инициативы, которая бы запрещала гражданам России получать шенгенские визы.

«Чехия не раз поднимает этот вопрос на встречах в Брюсселе на уровне премьер-министров и министров иностранных дел и стремится скоординированного подхода всего Европейского Союза», – сказал Липавский.

Прага напомнила, что их страна первой запретила выдачу виз для граждан России и Беларуси, в связи с полномасштабным вторжением в Украину еще 25 февраля.

«Во время агрессии России, которая до сих пор меняет свои заявленные границы, нельзя говорить об обычном туризме для российских граждан», – добавил министр.

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