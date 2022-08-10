Рефат Чубаров о взрывах в Крыму: Украина будет возвращать полуостров 1 10.08.2022, 23:28

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Рефат Чубаров

Фото: Charter97.org

Многие люди в Крыму вчера радовались.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает взрывы на аэродроме в оккупированном Крыму «реальным звоночком» и РФ, и всему миру, что Украина будет возвращать полуостров.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода Live», передает УНИАН.

«Это наконец более чем за 8 лет есть первый реальный звоночек не только российским оккупантам, а всему миру, что Украина будет возвращать Крым», — сказал Чубаров.

По его словам, многие люди в Крыму – этнические украинцы, крымские татары вчера радовались, звонили друг другу после этих взрывов, потому что получили «очень мощный сигнал, что освобождение Крыма неизбежно».

«Но вторая часть – люди, которые поселились в Крыму после оккупации или приехали на отдых, то они в панике, это правда. Люди сразу принялись выезжать из Крыма», — сказал Чубаров.

По его мнению стоит за несколько дней исследовать, что будет происходить с недвижимостью в Крыму.

«Но самое главное, что те, кто незаконно появились в Крыму, поселились там, или незаконно в составе карательных органов, ФСБ, прокуратуры приехали - эти люди готовятся выезжать из Крыма. Для них это тоже был соответствующий сигнал, что рано или поздно на полуостров вернутся те, кто имеет право здесь быть, а не те, которые захватили Крым», — подчеркнул глава Меджлиса.

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