Внешняя торговля Беларуси товарами и услугами продолжает падать 10.08.2022, 23:44

Сколько потерял режим за полгода.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси за полгода сократилась на 5,2% до 40,2 млрд долларов, или на 3,3 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Экспорт товаров и услуг упал на 4,2% до 21,25 млрд долларов, импорт товаров и услуг сократился на 6,8% до 18,98 млрд долларов. В итоге профицит внешней торговли составил 2,27 млрд долларов, что на 23,8% больше, чем в прошлом году. За июнь профицит вырос на 700 млн долларов.

Экспорт товаров сократился на 2,8% за шесть месяцев на 16,84 млрд долларов, импорт товаров упал на 5,5% до 16,75 млрд долларов. Торговля товарами была профицитной. Экспорт превысил импорт на 83,1 млн долларов.

Экспорт услуг упал на 9,3,% до 4,4 млрд долларов. Импорт услуг при этом сократился на 15,3% до 2,23 млрд долларов. Сальдо сложилось в пользу экспорта в размере 2,18 млрд долларов, что на 2,1% меньше, чем в перовм полугодии прошлого года.

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