Крымские уроки: у Лукашенко есть повод задуматься 3 Кирилл Сазонов, site.ua

11.08.2022, 7:47

13,214

Кирилл Сазонов

От линии фронта до Дроздов — рукой подать.

Троллинг 80-го левела. После взрывов в Крыму российская пропаганда несколько растерялась. Там паника, пробки на Крымском мосту, недоумение ваты у телевизора. Вопросы. В РФ невнятно заявляют о случайной детонации. Ну, им же стыдно признать, что ПВО в Крыму вообще не в состоянии защищать объекты. «Аналоговнет», вы же понимаете. Вот и приходится бубнить про детонацию. А дальше жесткий троллинг.

Минобороны Украины заявляет, что установить причины возгорания не может, но напоминает... о «правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах». Россияне просят комментарий Белого дома, а там «Мы поддерживаем усилия Украины, защищающей свой суверенитет и территориальную целостность». Все, понимайте, как хотите. То есть всех все устраивает, продолжайте рассказывать про детонацию, мы будем кивать с умным видом и постараемся не ржать...

Кстати, Лукашенко, есть повод задуматься? От аэродрома в Крыму до линии фронта 200 км. И, ежику понятно, стреляли не из окопов на нуле. Еще есть желание разрешать Путину стрелять со своей территории по украинским городам? Или пора думать? Беларусь стала первой страной, которая поддержала рашистов в нанесении ударов по Украине. Первой. И единственной, которую мы нашли на карте. Где Эритрея никто точно не знает. А тут — рукой подать…

Кирилл Сазонов, site.ua

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».