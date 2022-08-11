«Люди добрые, покупайте тот же продукт в пакетах» 9 11.08.2022, 7:58

7,142

В Беларуси решили не продавать молоко в тетрапаках.

Лукашенко на расширенном совещании с министрами договорился, что в Беларуси будут выпускать молоко не в тетрапаках. Все дело в том, что из-за санкций упаковки не хватает, сообщает telegraf.news.

Все началось с того, что Лукашенко поинтересовался у собранных министров есть ли какой-то дефицит. Министр сельского хозяйства Игорь Брыло в ответ признался, что есть «определенная проблема» с упаковкой типа тетрапак, и пока не удается заместить этот сегмент в полном объеме. «Это единственная проблема», — сказал он.

Лукашенко предложил министру выйти к людям и сказать почему тетрапаков не будет.

«Они ж не едят тетрапак. Люди же едят то, что в тетрапаке. Так вы выйдете и скажите: «Люди добрые, да, пока у нас есть проблема с этим тетрапаком, покупайте, пожалуйста, тот же продукт, только в пакетах он будет», — заявил диктатор.

Игорь Брыло в ответ пояснил, что производственные линии необходимо перестроить.

«Так война идет. Перестройте за сутки, за ночь!» — предложил «решение» Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».