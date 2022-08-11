Новый налог на авто: что изменилось для белорусских водителей 1 11.08.2022, 8:24

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Извещения об уплате придут до первого сентября.

До 1 сентября белорусы получат извещения на уплату транспортного налога. Внести деньги нужно до 15 ноября. В прошлом году из-за переходного периода, напомним, автомобилисты просто платили по 1 базовой величине, а теперь им начислят суммы в зависимости от конкретной машины.

Office Life попробовал прикинуть, кому выгоднее новая система.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ НАЛОГ АВТОМОБИЛИСТОВ

Вводя транспортный налог, государство анонсировало: финансовая нагрузка на автомобилистов станет легче. Так, для машин весом меньше 1,5 тонны сумма налога в 2022 году составит 61 рубль, от 1,5 до 1,75 тонны — 81 рубль, от 1,75 до 2 тонн — 102 рубля.

Для сравнения: госпошлина (она исчислялась в базовых величинах и на конец 2020 года составляла 27 рублей) для авто до 1,5 тонны достигала 81 рубля, от 1,5 до 2 тонн — 162. Поскольку госпошлина привязывалась к периодичности прохождения техосмотра, то владельцам новых машин (до 10 лет) приходилось единовременно вносить двойную сумму.

ПОЧЕМУ НАЛОГ ПОНРАВИТСЯ СИСТЕМЕ ТЕХОСМОТРА

К механизму начисления госпошлины было много вопросов с момента его введения. Прежде всего автомобилисты были недовольны суммами к уплате. Сразу же уменьшилось количество машин, которые проходили техосмотр.

Согласно данным УП «Белтехосмотр», с 2014 по 2019 год количество разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении сократилось с 1,7 млн до 1,1 млн. И это при том, что объем белорусского автопарка на тот момент составлял 4 млн машин! За 11 месяцев 2020 года этот показатель и вовсе упал на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

А ведь это прежде всего вопрос безопасности всех участников дорожного движения.

ПОЧЕМУ НАЛОГ ПОНРАВИТСЯ ГАИ

Как и в случае со всеми требованиями ПДД, следить за исполнением обязанности проходить техосмотр (а заодно и уплачивать госпошлину) должны были органы ГАИ. Но никаких ресурсов проверить наличие сертификата техосмотра у каждого авто не хватило бы. Тем более что части автомобилистов казалось «выгоднее» в случае остановки сотрудником ГАИ оплатить штраф, чем госпошлину.

Повлиять на ситуацию попытались корректировкой административного законодательства и введением в 2021 году ответственности за непройденный техосмотр по снимкам камер фотофиксации.

ПОЧЕМУ НАЛОГ ПОНРАВИТСЯ ГОСБЮДЖЕТУ

Однако объемы уплаты госпошлины свидетельствовали, что ситуация приобретает характер катастрофы. Из цифр, опубликованных в регулярных отчетах министерства финансов за 2015–2020 годы, видно, как таяли поступления от автовладельцев в Республиканский дорожный фонд (тут важно отметить, что с 2015-го поступления от госпошлины шли в этот фонд, а потом их часть в виде субвенций направлялась в местные бюджеты).

Как видно, падение поступлений произошло даже в номинальном исчислении. И это без учета ежегодной инфляции, размер которой в исследуемые годы колебался от 5 до 10%. К тому же размер госпошлины за это время регулярно повышался — с 180 тыс. (или 18 рублей после деноминации) в начале 2015 года до 27 рублей в конце 2020-го.

На транспортный налог государство возлагает большие надежды по исправлению ситуации. И не только потому, что автомобилистам предложили более комфортные тарифы. Но и потому, что контроль и принудительное исполнение обязанности по уплате налогов — процессы отлаженные и более эффективные. В отношении нарушителей налогового законодательства предусмотрены начисление пени и исполнительное производство. Поэтому с уверенностью можно сказать, что количество добросовестных налогоплательщиков будет куда больше, чем тех, кто законопослушно посещал станции техосмотра.

ЗАПЛАТЯТ ВСЕ

«В 2022 году транспортный налог уже предъявлен более 1,8 млн граждан — планируется собрать 200 млн рублей», — сказал начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский.

В законе «О республиканском бюджете», правда, фигурируют 164 млн рублей в качестве планов по поступлениям от транспортного налога. Но даже при таком раскладе свои обязательства исполнит гораздо больше белорусов (до 2 млн, если разделить поступления на средний платеж в размере 81 рубля).

Часть этих денег, как и прежде, пойдет на содержание и строительство республиканских дорог, часть — на содержание и строительство местных.

А ПОМОГУТ ЛИ БЮДЖЕТУ ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ?

Среди тенденций, которые прослеживаются в отчетах Минфина, примечательна еще одна. В 2020 году доходы от уплаты госпошлины впервые уступили первенство поступлениям от уплаты за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам с системой электронного сбора оплаты. По системе BelToll пришло 264,8 млн рублей, что составило 51,3% объема Республиканского дорожного фонда.

В 2022 году законодатели запланировали, что за проезд по платным дорогам страны пользователи перечислят еще больше денег — 353,3 млн рублей (60,9% всех доходов фонда).

Удастся ли выполнить такие показатели — вопрос открытый. В апреле — июне 2022 года рынку грузоперевозок пришлось срочно трансформироваться в новых условиях, и пока наблюдается только спад. В II квартале общее количество заявок на перевозки из других стран в Беларусь по сравнению с I кварталом снизилось на 7%, а в объем перевозок из Беларуси сократился по сравнению с I кварталом на 9%.

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