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Казахстан и Турция создали союз военных разведок

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  • 11.08.2022, 8:57
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Казахстан и Турция создали союз военных разведок

Протокол подписали во время визита Токаева в Анкару.

Власти Казахстана и Турции договорились о создании союза между военными разведками двух стран. Об этом сообщает КазТАГ.

Казахстан распорядился утвердить протокол о сотрудничестве с Турцией в области разведки, датированный 10 мая 2022 года. Протокол подписали во время визита делегации Казахстана во главе с президентом страны Токаевым в Анкару. В документе идет речь о сотрудничестве в трех сферах: обмене разведывательной информацией, экспертными выводами и аналитикой, мониторинге обстановки в регионе и сотрудничестве по международным террористическим группировкам, угрожающим региону.

Отметим, что во время переговоров Токаева с турецким правительством стороны также договорились о производстве в Казахстане турецких беспилотников ANKA. Их Нурсултан поставит на вооружение.

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