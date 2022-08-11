Атака на авиабазу в Крыму: под прицелом окажется и большинство резиденций Лукашенко 11.08.2022, 9:22

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Фото: UGC / AP / East News

Операция стала беспрецедентной за всю историю войны.

9 августа на крымском аэродроме «Саки», находящемся в 200 км от линии фронта, произошла серия мощных взрывов. Событие это беспрецедентное: впервые с начала войны удар был нанесен по российской военной базе в аннексированном Крыму и впервые речь идет о настолько глубоком тылу. Сайт belsat.eu разбирался, что произошло в Крыму и к чему это может привести.

Аэродром «Саки» возле курортного поселка Новофедоровка – это ключевая российская авиабаза в Крыму. Аэродром активно использовался для бомбардировки территории Украины, а также для доставки военных грузов в Крым. Там был размещен 3-й истребительный авиационный полк, в составе которого самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

9 августа днем на аэродроме «Саки» произошла серия мощных взрывов, с базы повалил густой дым. Взрывы были такой мощности, что в сотнях метрах от базы были уничтожены автомобили, повреждены более 60 домов и около 20 коммерческих объектов. На кадрах, попавших в сеть, видно как отдыхающие в панике покидают местный пляж. Уже через несколько часов после нападения СМИ сообщали, что рядом с Крымским мостом по направлению на выезд из Крыма скопилось огромное количество машин.

Была объявлена эвакуация населения с территории вокруг воинской части. Возле Новофедоровки организовали пятикилометровую зону оцепления. По данным российских властей, в результате взрывов погиб один человек, 14 получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

Масштабы военных потерь оценить сложно, но, вероятно, они были довольно серьезные. На спутниковых снимках Planet Labs, сделанных примерно за четыре часа до происшествия, видно большое количество российской военной авиации и склады. Минобороны Украины на следующий день сообщило, что за сутки Россия потеряла 9 боевых самолетов. Правда, в ведомстве не уточнили, где это произошло и при каких обстоятельствах.

Фото: Planet Labs PBC / AP / East News

Реакция Москвы и Киева

В Минобороны России объяснили случившееся детонацией боеприпасов в результате нарушения правил пожарной безопасности. Там подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» не было, авиационная техника на аэродроме якобы не повреждена и никто не пострадал. Заявление явно абсурдное: если в результате «детонации» были повреждены дома возле базы, получили ранения местные жители, то невозможно представить, чтобы последствий для самой базы и ее личного состава не было.

Версию о «банальном нарушении правил пожарной безопасности» сразу подхватили известные прокремлевские медиа. Газета «Коммерсант» сообщила, что пожар случился из-за «курения в неположенном месте». Маргарита Симоньян объяснила все «головотяпством» и призвала возвращаться на крымские пляжи.

Скрывать свои военные поражения за эвфемизмами стало уже традицией путинской России. Ранее таким же образом (нарушение техники безопасности) российские власти объяснили потопление флагманского крейсера Черноморского флота «Москва». Хотя на самом деле он был уничтожен украинской ракетой «Нептун».

Но официальный Киев также не стал брать на себя ответственность за атаку на аэродром «Саки».

«Мы тут при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации«, – заявил в эфире «Дождя» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Минобороны Украины с нескрываемым сарказмом заявило, что не знает причин у возгорания на аэродроме, однако «который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неположенных местах». Пошутила на сей счет и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, напомнив российскому МЧС о необходимости проводить «профилактику».

Однако все эти комментарии выглядели скорее как троллинг России, а не опровержение своей причастности. Президент Владимир Зеленский заявил вечером 9 августа, что «эта война началась с Крыма и должна закончиться Крымом». Подоляк в Twitter отметил, что «все только начинается».

Демілітаризація Російської Федерації — невід’ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим — бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою та світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 9, 2022

Что произошло на самом деле

Американская The New York Times со ссылкой на неназванного «высокопоставленного украинского военного чиновника со знанием ситуации» сообщила, что удар по крымской авиабазе нанесли ВСУ. «Это была авиабаза, с которой регулярно взлетали самолеты для ударов по нашим войскам на южном фронте», – сказал источник NYT.

На то, что взрывы на авиабазе были результатом украинской атаки, указывают и свидетельства очевидцев. Собеседник РБК рассказал, что перед первым взрывом был слышен звук полета и потом сразу же ударная волна. Как пишет «Радио Свобода», на видео, опубликованных в соцсетях, видно, что взрывы происходят синхронно в разных частях аэродрома. Все это опровергает официальную версию о «детонации» в результате неосторожного курения.

Вероятно, российское руководство опасается, что расширение данных о том, что ВСУ способно проводить такие атаки в глубоком тылу будет иметь деморализующий эффект на население, которое убеждают в «непобедимости» российской армии. Аналитики американского Института изучения войны объясняют, что Россия не склонна признавать факт украинской атаки, поскольку это будет признанием неэффективности всей системы противовоздушной обороны.

Фото: Stringer / Reuters / Forum

Сложнее объяснить, почему официальный Киев не взял на себя ответственность за эту атаку. На самом деле у украинской стороны также есть опыт замалчивания некоторых операций. Например, 1 апреля в российском Белгороде два вертолета нанесли удар по нефтебазе. Россия обвинила в этом ВСУ. Но Киев не стал ни подтверждать, ни опровергать эти заявления. В Минобороны Украины тогда не без иронии заметили, что, чьими бы не оказались те «неопознанные вертолеты», ВСУ наверняка будут им благодарны за качественно проделанную работу.

Возможно, украинское руководство считает, что в некоторых ситуациях нежелание Москвы признавать свои провалы им даже выгодно. Атаки на российскую территорию или на объекты в аннексированном Крыму могут быть использованы Кремлем в пропагандистских целях для мобилизации населения на войну. Но если официально ударов якобы не было, то и оснований для чрезвычайных мер не существует.

Чем ударила Украина

Однако самый главный вопрос: чем ударила Украина по аэродрому «Саки», находящемся в 200 км от линии фронта? Считается, что у ВСУ просто нет оружия, способного бить на такое расстояние. Точной информации на этот счет пока нет, но есть несколько версий.

Экс-советник главы МВД Виктор Андрусив намекнул, что удар мог быть нанесен американскими РСЗО HIMARS с использованием ракет ATACMS, способных уничтожать цели на расстоянии в 300 км.

«Что же можно уже открыто писать. Как вы могли понять – ракеты с дальностью 200-300 км уже у нас на вооружении и используются», – отметил он.

Официально о поставках этих ракет не сообщалось и США заявляли, что не намерены их передавать Украине. Но нельзя исключать, что поставки осуществляются тайно.

Возможно, во время удара также могло использоваться другое американское оружие – противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Обычно они запускаются с самолета, их максимальная дальность действия – 145 км. Поставки Украине этих ракет в Пентагоне ранее подтверждали. Некоторые эксперты считают, что при помощи AGM-88 HARM была как раз пробита «дыра» в российской противовоздушной обороне.

Американская пресса пока осторожно комментирует эти версии. The Washington Post пишет, что, вероятно, американские ракеты в Крыму не использовалось. New York Times со ссылкой на анонимные источники в Минобороны Украины сообщает, что удар по авиабазе был нанесен оружием исключительно украинского производства.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович также высказал мнение, что взрывы в Новофедоровке связаны с разработками украинского военно-промышленного комплекса.

иллюстрационное Фото: Defense Ministry / Zuma Press / Forum

Есть версия, что ВСУ использовала оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2», разработанный в Днепровском КБ «Южное». ОТРК «Гром» считается очень перспективным проектом, комплекс способен бить на расстоянии в 280 км. Из-за нехватки финансирования этот проект так и не был реализован до начала войны, официально на вооружении украинской армии такого ОТРК нет. Но некоторые СМИ не исключают, что Украина в секретном режиме все же смогла завершить производство «Грома».

Аналитики Института изучения войны в свою очередь считает, что ВСУ могли использовать в Крыму модифицированную версию своей ракеты «Нептун». «Нептун» – это противокорабельная ракета, именно ей был уничтожен крейсер «Москва». Но ракета могла быть доработана для использования против сухопутных целей. Правда, никаких подтверждений этому опять-таки нет.

Также озвучиваются версии насчет диверсионно-партизанского нападения на базу. Например, намекали на это Арестович и Подоляк.

Как это повлияет на ход войны

Уничтожение аэродрома в Крыму – это успех Украины. Россия понесла не только материально-технические потери, но и политические. Ситуация продемонстрировала неспособность защитить даже Крым, из-за которого Кремль не раз угрожал миру ядерной войной. Совсем недавно заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал, что в случае украинских атак на Крым «для них всех там одномоментно наступит Судный день». А сейчас Россия делает вид, что это был не украинский удар, а «непотушенная сигарета». Для страны, строящей свою внешнюю политику на праве силы, угрозах и шантаже, это настоящее унижение.

Если атака на аэродром «Саки» действительно проводилась с использованием ракет, то это означает, что ВСУ получило оружие, которое способно бить на 200-300 км. Таким образом, Украина может наносить удары по глубоким тылам российских войск, что в разы увеличивает возможности по созданию хаоса в логистике, уничтожению ресурсов и путей снабжения противника.

Это обстоятельство меняет расстановку сил и в случае вступления в войну белорусской армии. Если ВСУ действительно получили ракеты ATACMS, под прицелом может оказаться значительная часть территории Беларуси. В том числе и большинство резиденций Александра Лукашенко.

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