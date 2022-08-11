«Не нужно покупать дизель, чтобы экономить» 1 11.08.2022, 10:09

3,026

Как белорусские водители пытаются делать авто более бюджетными.

Пока автомобили не научились ездить на альтернативных бесплатных источниках энергии, мы вынуждены отдавать за топливо приличные суммы, которые особенно ощутимы при подсчете общих затрат за год или еще больший период. Можно ли уменьшить траты без снижения количества поездок? Для бензиновых авто есть решение – газ. К чему стоит быть готовым при переходе на него, рассказали читатели abw.by.

«Всем хорош метан, если бы не частое посещение заправок»

Владимир: «Езжу на метане уже не первый год и не могу нарадоваться. После бензина ощущения такие, будто ездишь на воздухе. Самое страшное и неприятное – это цена первоначальной установки, которая в среднем составляет около 1000 долларов. Психологически трудно принять эту сумму, с которой необходимо расстаться за один раз. «Лечится» это просто: берете в руки калькулятор и начинаете считать, когда установка окупит себя и начнет экономить. Расход метана остается таким же, как и бензина, только кубометр метана стоит 1,06 рубля, а литр АИ-95 – 2,46 рубля.

Заправка полного бака обходится чуть больше 20 рублей – это порядка 20 «кубов» газа. Заправленного газа хватает примерно на 200 километров в городе и около 300-350 километров за городом. В переводе в стоимость за 100 километров получается выгодно, но заправки являются и самым больным местом. У меня достаточно «рваные» пробеги, то есть за день случаются поездки по 600 километров за городом, иногда в городе приходится наматывать по 100 километров, и тогда на заправку приходится заезжать очень часто. Это порой сильно утомляет.

Сеть метановых АЗС в Беларуси довольно слабо развита. Они есть в крупных и относительно крупных городах, но если нужно выехать куда-то на периферию, иногда другого выхода, кроме как возвращаться на бензине, нет. В конечном итоге это все равно выгоднее, чем постоянно ездить на традиционном топливе, но о такой особенности стоит помнить, если решитесь на установку.

Еще один минус метановых установок – количество все тех же АЗС в городах и очереди на них. Не так часто получается заехать на заправку просто по пути. Чаще всего на нее необходимо ехать целенаправленно. А на месте иногда можно попасть в хорошую «пробку» из автомобилей-такси, что не добавляет комфорта.

Баллоны для метана достаточно большие, занимают не так уж мало места в багажнике. Если привыкли возить много вещей, придется потесниться и периодически играть в «тетрис».

При всем при этом я не откажусь от метана и считаю его едва ли не лучшим видом топлива для авто в современных реалиях. Когда начинаешь считать деньги, понимаешь, что на дистанции все эти минусы не стоят того, чтобы обращать на них внимание. Особенно когда пробеги сильно превышают условные 10.000 километров по маршруту «дом – работа – дом».

«Иногда экономия получается едва ли не трехкратной»

Андрей: «К установке ГБО я подошел полуосознанно. Были мысли, что неплохо бы экономить на топливе, особенно с еженедельным копеечным подорожанием, которое откровенно раздражало, но до дела руки не доходили. Процесс ускорил случай: появилась возможность сэкономить на всей установке без ущерба качеству. А раз так случилось, отказываться было уже нельзя.

В самой установке нет ничего особенного. Это просто очередной визит на СТО, в конце которого разве что необходимо проехать с мастером для настройки топливных карт. После этого можно спокойно продолжать эксплуатацию авто в прежнем режиме, разве что АЗС придется сменить.

При установке у меня было одно главное пожелание – минимальное количество изменений в авто. То есть никаких отверстий в бампере или под лючком бензобака для заправочного штуцера, никаких намертво зафиксированных кнопок в салоне, никаких лишних саморезов под капотом для фиксации всего и вся. Так, для заправки в багажнике выведен гибкий шланг, кнопка в салоне свободно болтается возле небольшого откидного кармашка с водительской стороны, а под капотом все закреплено на стяжках.

Началась эксплуатация авто. Первые впечатления сопоставимы едва ли не с покупкой нового автомобиля. Тест-драйв случился сразу после установки. На тот момент пропан на АЗС стоил порядка 99 копеек. Поездка на расстояние почти 300 километров обошлась всего в 20 или 21 рубль, что было примерно в полтора раза меньше, чем если бы этот путь я проделал на бензине.

В дальнейшем подорожания топлива продолжились, дорожал и газ. Но он по-прежнему актуален, были бы деньги на установку. За год пропан подорожал на 30 процентов, но ведь и стоимость бензина не стояла на месте. Давать советы по окупаемости нет смысла – все необходимо считать индивидуально, поэтому расскажу про саму эксплуатацию.

В каком-то смысле газ развязывает руки. Если с бензином в каких-то длительных поездках все же приходится прикидывать бюджет, то с газом об этом думаешь меньше всего. Особенно это актуально в поездках в другие города, когда цена начинает становиться сопоставимой с железной дорогой. Отдать за билеты 40 рублей или съездить по тому же маршруту на автомобиле за 50? Разница невелика, особенно если добавить к стоимости билетов цену такси на месте или вспомнить о не самом удобном общественном транспорте. Если вы едете не один, то выбор и вовсе очевиден. Экономия вообще может быть едва ли не трехкратной. Например, поездка из Минска в Санкт-Петербург и обратно на поезде на двоих человек обходится в 550 рублей, в то время как на автомобиле тот же путь будет стоить что-то около 180 рублей.

Здесь можно вспомнить о дизельных авто, но с ними не все так просто. Они стоят дороже аналогичных бензиновых моделей, а пробег, скорее всего, будет заметно больше изначально. В то время как дооснащение ГБО обойдется примерно в 400-500 долларов с приличными по качеству комплектующими.

В самой эксплуатации авто практически никаких изменений или ограничений, просто меняется колонка на АЗС. Пропановых заправок достаточно много, с пустым баком посреди дороги оказаться сложно, тем более запас бензина все равно должен быть. Изредка, конечно, приходится делать небольшие отклонения от маршрута, но дискомфорта это не приносит. Удивляет скорее наличие обособленных АГЗС, а вернее – их график работы: суббота и воскресенье выходной, в середине дня обед на час, а в 17.30 заправка уже закрывается – так себе сервис.

В зависимости от сети АЗС цена на газ может отличаться, что немыслимо с традиционным топливом, поэтому даже при копеечной экономии все равно начинаешь заправляться там, где дешевле. На сами заправки тратится в среднем на несколько минут дольше, чем если бы это был бензин. И еще со временем приходит знание о том, что на некоторые из них лучше не ездить, если не хотите провести время в очереди с коммерческим транспортом.

Бензин, конечно, изредка заправлять тоже необходимо, поскольку заводится и прогревается автомобиль именно на нем. Летом это происходит достаточно быстро, зимой требует больше времени. Уследить за его расходом трудно, поскольку заправляться приходится редко.

О бортовом компьютере с ГБО можно забыть. Единственная функция, которая остается востребованной, – суточный пробег. Заехали на заправку – обнулили показания, чтобы понимать, когда необходимо заправляться. Можно, конечно, установить датчик и еще усложнить систему, чтобы отслеживать реальный уровень газа, но в это я уже не вдавался. А так расход замеряется по старинке: от заправки до заправки.

Еще один интересный бонус от ГБО – увеличенный запас хода. В затяжных поездках, когда уже нет сил и желания тратить время на заправку, всегда можно перейти на бензин. С двумя полными баками общий запас хода превышает 1000 километров.

Что до однозначных минусов, то это уменьшенный объем багажника. Тороидальные баллоны устанавливаются вместо запасного колеса. «Запаску» придется «выгнать», а если вы не рискуете ездить без нее, она будет постоянно занимать дополнительное место. Еще один если не минус, то момент, о котором стоит знать, – свечи и провода, ресурс которых подходит к концу, с газом дают о себе знать несколько раньше.

О том, что газ убивает двигатели, можно спорить бесконечно. Мастера ГБО сами с удовольствием ездят на газу и готовы приводить едва ли не тысячу примеров авто, которые без проблем проезжают сотни тысяч километров без каких-либо проблем. Если говорить о личном авто, пробеги которого куда скромнее, то все «страшилки» тем более не актуальны. Автомобиль будет быстрее продан просто по возрасту и из-за желания пересесть на что-то другое, чем его ресурс начнет подходить к концу. Да и отношение к личному авто все же куда более бережное, чем если сравнивать с «рабочими лошадками» из такси».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».