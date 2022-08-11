«Бюджет раздувается, а с машиной ничего не происходит» 11.08.2022, 11:11

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фото: автобизнес

Белорус купил авто будучи студентом и проездил на нем 10 лет.

Еще будучи студентом, Иван стал владельцем Ford Probe. «Я бы никому не пожелал пройти через то, через что прошел я с этой машиной», – говорит он спустя 10 лет, пишет av.by.

Обо всех «модернизациях» автомобиля, произведенных за этот срок, и о том, почему стоит несколько раз подумать, прежде чем купить подобную машину, – в рассказе владельца:

«Молодой, дурной, неопытный»

– Этот Probe я купил почти 10 лет назад в очень неприглядном состоянии. Тогда он был черного цвета, с двухлитровым мотором, на страшненьких колесиках и с кучей проблем. Но меня это не беспокоило. Мне было 18 лет – молодой, дурной, неопытный. Со временем я понял, что вляпался.

Началась веселая и длинная история. Буквально сразу после покупки у меня рассыпалась почти вся подвеска. Потом сломался мотор. То есть мой опыт владения начался с вложений, довольно крупных на тот момент. Все-таки в студенческие годы денег было мало. Кое-как все это делалось, были мысли продать машину, но меня остановило то, что я потратил на нее какое-то количество денег, поэтому было принято решение доводить автомобиль до кондиции.

В итоге понеслось все подряд. Первое – это покупка «кузовщины», которая требовала замены, а замены требовало буквально все. Сегодня от внешних элементов, с которыми покупалась машина, остались лючок бензобака и задний бампер.

Когда более-менее определился с тем, что нужно делать, на японском аукционе подвернулись колеса. Это Work Emotion Kiwami в заказном цвете Kurenai. Они оказались новыми, со свежей резиной Toyo и обошлись в 1200 долларов. Это была очень выгодная сделка, поскольку все это новым в коробках встало бы в 2500.

Дальше началось движение в сторону покраски. Принял решение красить в Сandy: 10 слоев красного цвета на черную подложку плюс 3-5 слоев лака.

Покрасочным работам предшествовали сварочные, и их было очень много: рамка лобового стекла, пороги, пол и много чего еще. В то время мне казалось, что результат получился хорошим. Но как же я ошибался…

«Ехал автомобиль не так, как выглядел»

Какое-то время я поездил на машине, она мне очень нравилась. Правда, в ней был четырехцилиндровый двухлитровый двигатель на 115 лошадиных сил. И это грустно, потому что ехал автомобиль совсем не так, как выглядел. Поэтому принял решение поставить другой мотор.

С завода помимо двухлитровой «четверки» ставилась 2,5-литровая «шестерка». Оба двигателя «маздовские», поэтому найти замену не составляло труда. Но мне хотелось чего-то лучшего, чем «сток». Совершенно случайно во Владивостоке подвернулся интересный мотор KL-ZE для внутреннего японского рынка в более «злой» конфигурации: увеличены впускные клапаны, изменен впуск, немного другие валы. Пробег у двигателя, который обошелся мне в адекватную сумму, был около 40 тысяч километров.

Первое, что я сделал, когда мотор прибыл в Минск, – вскрыл клапанные крышки, чтобы посмотреть, в каком состоянии он находится. Как оказалось, оттуда можно есть , настолько внутри было чисто. Собственно говоря, в таком состоянии он пребывает и сегодня, хотя езжу я на нем довольно долго и активно.

На стенде двигатель показал 171 лошадиную силу мощности и 221 ньютон-метр крутящего момента. Существует байка, что эти моторы выдают порядка 200 сил, но уже не одним мною доказано, что столько там нет и близко. Даже моя 171 сила – это очень неплохо, и это при несколько доработанном блоке управления двигателем. Есть давно разработанный специфический софт, с помощью которого можно управлять точками открытия вихревых заслонок, что позволяет подровнять полку момента и сдвинуть отсечку, а также с помощью программатора «залить» желаемую прошивку. Мы с товарищем, по сути, сделали одну из трех разных и получили упомянутый выше результат по мощности – 171 лошадиную силу.

Хватает этого или нет? Как сказать… Для гражданской езды, пускай и активной, мощности достаточно. Разгон до "сотни" не замеряли, но квотер машина проходит за 14,9 секунды. Это уровень стокового Civic Coupe на моторе B16.

Коробка передач сейчас от Mazda MX-3. У нее наиболее короткие передаточные числа. До нее стояла обычная КПП от 2,5-литровой версии, но она приказала долго жить, и я решил, что раз уж менять, то и характеристики машины стоит улучшить. Соответственно поставили и облегченный маховик от мотора KF. Благодаря этому машина стала резвее на разгон, по крайней мере по ощущениям. По секундомеру – не знаю, в Липки с этой КПП еще не заезжал.

Расход топлива по городу с двухлитровым мотором составлял 9-10 литров на «сотню». На 2.5 интереснее: если ездить как пенсионер – 12 литров, если как дурак – можно и в 16 не уложиться. По трассе проще: за счет обтекаемого кузова и относительно правильно подобранных передаточных чисел получается 7-7,5.

«Тормоза – от сарая-минивэна»

Разбирающийся человек определит, что все тормоза в машине не "родные". Стоковая тормозная система, можно сказать, на тоненького, без запаса, поэтому было принято решение поменять тормозные механизмы и спереди, и сзади. Сзади они проблемные с завода, в них постоянно закисает механизм ручного тормоза, который приходится чинить два раза в год. Поэтому назад поставили тормоза от Mazda6 первого поколения, правда, теперь приходится ездить без "ручника", так как механизм не с той стороны. Меня это не сильно волнует, потому что машина переднеприводная и не создана для того, чтобы затягивать на ней "ручник". Но мысли подобрать тросы и восстановить функционал есть.

Спереди все интереснее. Здесь стоят тормоза с двухпоршневыми суппортами от Mazda MPV – сарая-минивэна. Диски на 295 миллиметров перегреть практически невозможно, но поставить их «болт-он», как задние, невозможно. Пришлось менять вместе с поворотными кулаками. Из-за этого немного изменился кастор, машина стала более собранной и резкой.

Задняя подвеска здесь также не своя. Все рычаги от Hyundai Tiburon. Почему от него? Отчасти потому, что в свое время мой хороший друг переделал их под установку в Probe. Вторая причина – они разрезные, что позволяет регулировать подвеску в любой плоскости. Даже если у тебя кривая геометрия кузова, можно выставить все углы в правильное положение. Рычаги Tiburon привлекли еще и небольшими сайлент-блоками, благодаря чему подвеска получается более упругой. Для установки их сюда понадобились штангенциркуль и хороший токарь, который выточил втулки.

Probe построен на базе Mazda 626 GE, хотя ближе к нему, конечно, MX-6. И от нее подходят амортизаторы. Но есть проблема: у фордовских и маздовских амортизаторов разная длина штока. И если сзади, где у меня стоят заниженные пружины и «аморты» Mazda, это терпимо и никак не влияет на езду, то спереди с «маздовскими» амортизаторами ход подвески до отбоя составляет сантиметра полтора. Я долго мучился с этим, но в итоге отжалел денег и поставил оригинальные передние «аморты» и заниженные пружины. Все встало на свои места, но не ушло желание еще немного опустить «морду». Для этого пришлось поставить опоры стоек от Mazda 323 F, благодаря чему получилось «уронить» перед примерно на два сантиметра без ущерба ходам подвески.

«Машина некомфортная в любом проявлении»

Что касается салона, то эта машина некомфортная в любом проявлении. Даже полностью в заводском состоянии, на «родной» подвеске и с маленькими 15-дюймовыми колесиками, она вытрясет из тебя всю душу. В ней шумно всегда, что бы ты с ней ни делал. Рамок у стекол нет, на скорости слышно завывание ветра. Поэтому я никогда не планировал масштабных вложений в салон. И тем более не собирался делать шумоизоляцию – она здесь просто не работает, зато добавляет 150 килограммов веса.

В свое время в этом автомобиле стоял обычный черно-серый тряпичный салон в страшном состоянии. Меня это абсолютно не волновало. Но буквально спустя полгода после покупки машины на польском Allegro мне попался на глаза оригинальный черный кожаный салон в хорошем состоянии. Я в срочном порядке решил его выкупить. Все обошлось сравнительно недорого, при этом сиденья оказались с электроприводами, подкачками и прочими радостями.

В целом было комфортно, но хотелось «ковши». И в России подвернулись Recaro SR3.

Обошлись они в бешеные деньги. Плюс пришлось провернуть сложную схему: владелец такой же машины в РФ выкупил эти «ковши», перешил в примерно такой же цвет задний диван и поменялся со мной на кожаный салон.

Бартер состоялся, я очень доволен. Мне говорили, что в «ковшах» невозможно будет ездить далеко, спине будет плохо и т.д. Но в них очень хорошо, боковая поддержка прекрасная.

Акустика из Probe перекочевала в другую машину, потому что "музыка" здесь просто не нужна. Чтобы она нормально звучала, надо ввалить кучу денег в подготовку. У меня на это нет ни сил, ни желания, ни лишних средств.

«Дешево и хорошо никто не сделает»

После окончания постройки автомобиля, когда было закончено вообще все, прошло уже четыре года. И могу сказать, что машина надежная. Все, что с ней происходило, – это заправка бензином и замена масла. Она просто ездит и не ломается. Но есть эксплуатационные нюансы, в частности, очень маленький выворот колес, поэтому радиус разворота у Probe примерно как у МАЗа.

При этом, несмотря на тип кузова, машина практичная. Багажник огромный. В Probe ездил двухкамерный холодильник. Правда, крышка багажника не закрылась, но он влез.

Про эти машины я знаю слишком много, поэтому всем молодым ребятам, которые хотят себе «пушку-гонку», могу сказать, что Probe не тот вариант, который стоит рассматривать. «Живые» машины в Беларуси можно пересчитать по пальцам одной руки. Все остальное либо уже, либо вот-вот некромантия. И чтобы поднять это с колен, ты должен либо быть великолепным сварщиком, либо иметь много денег. А если у тебя много денег, ты не станешь рассматривать эту машину. Пройти через все эти муки с вложением кучи средств, времени и сил я никому не пожелаю.

Сейчас я понимаю, что за потраченные деньги можно было многое сделать по-другому. Поставить машину на полный привод, вкинуть мотор от Evolution, получить 500+ лошадиных сил – и у меня бы еще сдача осталась. Но мне хотелось, чтобы машина была практически в «стоке», хорошо выглядела и просто ехала. И чем дальше я заходил, тем больше понимал, что это не то, к чему стоит идти. Человеку, сколько ни дай, всегда мало. Поставил 2,5-литровый мотор – кажется: вау, как она едет! Меня хватило на неделю, после которой я понял, что никуда она не едет. И в чем смысл? А полторы тысячи на свап потрачено.

По молодости, когда у тебя нет знаний, опыта и знакомств с умными людьми, которые действительно разбираются, ты необоснованно тратишь деньги, отдавая их плохим мастерам. Твой бюджет раздувается, а с машиной ничего не происходит. Поэтому, если есть желание владеть старой «некрухой», нужно отдавать себе отчет, что ты хочешь от этой машины. Просто покататься пару месяцев или делать ее. Если делать – надо понимать, что дешево и хорошо никто не сделает, придется потратить огромные деньги. Потом оглянешься и подумаешь: «Почему я не взял себе за потраченные деньги новую машину на гарантии?» Наверное, с возрастом я стал более прагматичным. Раньше загорелся – делаешь. Сейчас все по-другому.

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