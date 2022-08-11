Стало известно, сколько белорусов получили ВНЖ в Европе в 2021 году 11.08.2022, 12:16

Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с 2020 годом.

Евростат привел статистику по иностранным гражданам, которые получили вид на жительство в государствах ЕС в минувшем году.

По итогу белорусы по количеству выданных документов заняли третью строчку – более 149 тысяч человек получили документы.

На первом месте второй год подряд оказались граждане Украины (875 тысяч), на втором – Марокко (150 тысяч). Граждане Индии на четвертом месте – 110 тысяч.

Рекордный рост

Примечательно, что число белорусов, получивших первый вид на жительство в ЕС в 2021 году, выросло более чем в два раза по сравнению с 2020 годом.

Тогда их было 63,5 тысячи.

Почти половина белорусов (47%) получили ВНЖ для работы, 45% – по иным причинам. Остальные ВНЖ были выданы для учебы и по семейным причинам.

Кто выдал больше ВНЖ

Больше всего документов на временное проживание нашим согражданам выдала Польша – 131 тысячу.

Вид на жительство в Литве получили 9,2 тысячи белорусских граждан, в Чехии – 1,8 тысячи, Латвии – 948 человек, Испании – 737 человек.

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