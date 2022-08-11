Стало известно, сколько белорусов получили ВНЖ в Европе в 2021 году
- 11.08.2022, 12:16
Этот показатель вырос более чем в два раза по сравнению с 2020 годом.
Евростат привел статистику по иностранным гражданам, которые получили вид на жительство в государствах ЕС в минувшем году.
По итогу белорусы по количеству выданных документов заняли третью строчку – более 149 тысяч человек получили документы.
На первом месте второй год подряд оказались граждане Украины (875 тысяч), на втором – Марокко (150 тысяч). Граждане Индии на четвертом месте – 110 тысяч.
Рекордный рост
Примечательно, что число белорусов, получивших первый вид на жительство в ЕС в 2021 году, выросло более чем в два раза по сравнению с 2020 годом.
Тогда их было 63,5 тысячи.
Почти половина белорусов (47%) получили ВНЖ для работы, 45% – по иным причинам. Остальные ВНЖ были выданы для учебы и по семейным причинам.
Кто выдал больше ВНЖ
Больше всего документов на временное проживание нашим согражданам выдала Польша – 131 тысячу.
Вид на жительство в Литве получили 9,2 тысячи белорусских граждан, в Чехии – 1,8 тысячи, Латвии – 948 человек, Испании – 737 человек.