Открыта одна из самых юных и необычных планет Вселенной 11.08.2022, 12:46

Во время наблюдения астрономы выявили несколько аномальных факторов.

Международная команда астрономов при изучении молодой звезды AS 209 впервые обнаружила газ в околопланетном диске. Это позволило предположить, что в данной звездной системе может находиться одна из самых молодых планет, известных науке.

Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Совершить открытие ученым помогли данные, полученные Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой решеткой ALMA. Кроме того, независимую оценку открытию дали наблюдения, проведенные Национальной радиоастрономической обсерваторией NRAO.

Околопланетные диски представляют собой скопление газа, пыли и каменистых обломков. Поэтому их изучение позволяет лучше понять механизм формирования планет. В данном случае изучение такого диска поставило под сомнение истинность общепринятой теории.

Открытие получилось относительно случайным. Дело в том, что астрономы изучали молодую звезду AS 209, расположенную примерно в 395 световых годах от Земли в созвездии Змееносца. В процессе наблюдений они обнаружили своего рода щель в газовом диске, окружающем эту звезду. Ученые заинтересовались этим и в итоге открыли околопланетный диск.

Расчеты показали, что этот диск окружает очень юную планету с потенциальной массой Юпитера. Наблюдения осложняются целым рядом факторов, причем некоторые из этих факторов являются аномальными. Например, подсчитано, что обнаруженная экзопланета расположена на расстоянии более 200 астрономических единиц, или более 26 миллиардов километров, от своей звезды-хозяина.

Это гигантское расстояние уже само по себе бросает вызов общепринятой теории формирования планет. При этом астрономы определили, что предполагаемый возраст звезды AS 209 составляет всего 1,6 миллиона лет. Это означает, что обнаруженная экзопланета еще моложе, следовательно, она может являться одной из самых молодых планет в истории наблюдений. Не исключено, что после будущего уточнения основных параметров именно эта планета завоюет титул самой юной из всех известных нам планет.

Ученые признают, что необходимы дальнейшие исследования. Они надеются на то, что визуально наличие экозпланеты помогут подтвердить предстоящие наблюдения с помощью недавно начавшего свою миссию космического телескопа Джеймса Уэбба.

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