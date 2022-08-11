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Попытка «мобилизации» в Луганске закончилась неожиданной развязкой

  • 11.08.2022, 12:32
  • 6,470
Попытка «мобилизации» в Луганске закончилась неожиданной развязкой

Оккупанты проиграли «битву» с домофоном.

Российские террористы и боевики «ЛНР» продолжают попытки мобилизовать мужское население оккупированного Луганска на войну против Вооруженных сил Украины.

В сети появилось новое видео из оккупированного города, на котором местные каратели «охотятся» за потенциальными мобилизованными. Один из инцидентов произошел в обычном жилом дворе.

«Будни «мобилизации» в Луганске. Человек вышел из подъезда, но вовремя увидел автобус с живодерами и поспешно зашел назад. Каратели ломанулись было за ним, но не знали кода, и не смогли попасть в подъезд. В этот раз повезло», - описывает происходящее журналист Денис Казанский, опубликовавший видео.

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