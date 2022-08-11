Эрдоган обыграл Путина и создает «тюркский мир» 9 Орест Сохар, «Обозреватель»

11.08.2022, 12:47

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Тюркским народам в России пора вспоминать свои родные языки.

Многим хочется обвинить президента Турции в коллаборационизме с Путиным. Особенно сейчас, когда мы узнали о том, что вопреки запрету россияне протянули через Босфор военную технику из Сирии в РФ. Но Эрдоган - не коллаборационист, он ведет свою игру, отличную от политики НАТО, что очень даже часто выгодную Украине.

Чего пытается достичь Эрдоган:

Шаг №1: стать великим спасителем Европы от войны. Турция, имея статус страны НАТО, кажется, должна четко поддерживать военно-политическую позицию Альянса. Но Эрдогану не выгодно становиться его частью, он выбрал для себя другую роль. Эрдоган закрыл Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей (и пострадала от этого Россия), поставляет Украине «Байрактары», отказав РФ, и организовал «зерновой мирный план», а также пытается собрать Зеленского с Путиным на личную встречу.

Шаг №2: занять позицию РФ в мировом порядке. Накануне визита Эрдогана в Сочи неожиданно состоялась эскалация в Нагорном Карабахе. Согласно договоренности, российские «миротворцы» должны заместить армянских военных на территории анклава. Но сделать это ослабленная Россия не способна. Поддерживаемый Турцией Азербайджан чувствует эту слабость и все больше продвигает идею пересмотра договоренностей на более выгодных для себя условиях. Задача Эрдогана - занять роль РФ в Нагорном Карабахе, что позволит разблокировать коридор «Китай - Центральная Азия - Европа» и еще больше усилить свое влияние.

Шаг №3: построить вместо «русского мира» - «тюркский». Проигрыш РФ в войне и ее последующий распад - вот настоящий стратегический интерес Турции. Дело в том, что треть русских земель - исторически не-Россия, а ареал обитания десятков порабощенных тюркских народов: это чуваши, башкиры, ногайцы, балкарцы, карачаевцы, кумыки, кряшены, алтайцы. Как только Турция станет достаточно сильной, она обязательно постарается усилить свое влияние на всю эту территорию.

История отношений между Турцией и Россией насчитывает 12 войн. И то, что совсем недавно казалось невероятным, происходит уже сегодня. Многие либералы сравнивают политику Эрдогана, его попытки узурпировать и удержать власть со стилем правления Путина. Впереди третья президентская кампания Эрдогана. И за годы своего правления из государственного менеджера он уже превратился в мессию «тюркского мира». И для восстановления своего могущества, создания новой «супердержавы» президенту Турции нужно подавить и обессилить РФ. И пока «русской мир» учит китайский, порабощенным тюркским народам в России пора вспоминать свои родные языки.

Орест Сохар, «Обозреватель»

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