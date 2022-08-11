Новая схема мошенничества в Беларуси: предлагают «свидание» в театре 2 11.08.2022, 12:55

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Остановить утечку денег владельцы попросту не успевают.

В Беларуси зафиксирована очередная волна киберпреступлений: мошенники находят жертв на сайтах знакомств и с помощью поддельных аккаунтов приглашают в кино или театр. О новой схеме хищений сообщает пресс-служба МВД.

Аферисты используют чужие фото, выдавая себя за симпатичных девушек. Они знакомятся с мужчинами, а затем предлагают пойти на свидание в кино или театр. Кавалерам милые барышни советуют оплатить билеты заранее через онлайн-сервис. Для этого «театралки» сбрасывают ссылки на соответствующие сайты, которые только внешне похожи на оригиналы, но по итогу оказываются поддельными.

В реальности оплатить услугу с их помощью, по словам замначальника главного управления по противодействию киберпреступности КМ МВД полковника милиции Кирилла Вяткина, невозможно. Жертвы переходят на фишинговые ресурсы, а далее следуют указаниям программы – вводят в окошке реквизиты своих банковских карт.

Преступники опустошают кошельки наивных кавалеров одним или несколькими переводами. Остановить утечку денег владельцы попросту не успевают. В среднем в результате таких махинаций жертвы теряли от 1 до 2 тысяч рублей.

За несколько месяцев на уловку аферистов попали порядка сотни белорусов. Однако в милиции полагают, что обманутых граждан может быть в разы больше. Одни стесняются заявить в правоохранительные органы о своем позоре, другие – боятся огласки, поскольку искали приключений на сайтах знакомств втайне от вторых половинок.

В одном из случаев, добавляет Кирилл Вяткин, мужчина ввел на фишинговом сайте реквизиты своей карты, но получил отказ в покупке билетов. Тогда программа потребовала реквизиты другой карты – якобы для возврата средств. Он ввел данные карты сестры, в результате чего денег лишились оба. Хотя если бы молодой человек после первого раза проверил списание средств с банковского «пластика», он бы убедился, что его не было.

В МВД рекомендуют проявлять бдительность и не переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы в интернете.

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