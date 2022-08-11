Белорусских студентов обяжут изучать труды российского фашиста Дугина 10 11.08.2022, 13:06

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В вузах появился новый предмет, который преподавали в СССР.

С этого учебного года обязательной дисциплиной во всех вузах Беларуси будет «Современная политэкономия». Дисциплину под таким названием преподавали в Советском Союзе.

Вот что сказано о нововведении в приказе Министерства образования.

«Учебная дисциплина «Современная политэкономия» обеспечивает формирование следующей универсальной компетенции: «Обладать способностью анализировать экономическую систему общества в ее динамике, законы ее функционирования и развития для понимания факторов возникновения и направлений развития современных социально-экономических систем, их способности удовлетворять потребности людей, выявлять факторы и механизмы политических и социально-экономических процессов, использовать инструменты экономического анализа для оценки политического процесса принятия экономических решений и результативности экономической политики».

Учебный план дисциплины включает модуль «Геполитика и геоэкономика». На геополитику отведено 12 часов.

Эксперт Общественного Болонского комитета Павел Терешкович объяснил «Нашей Нiве», почему это опасно и какие идеи несет такая дисциплина.

«В списке обязательной литературы там есть большое количество произведений российского философа Александра Дугина, который придерживается радикальных взглядов, очень часто его вообще называют фашистом.

Он еще в 2014 году говорил об украинцах: «И я думаю убивать, убивать и убивать. Больше никаких разговоров не должно быть. Как профессор я так считаю».

Надо подчеркнуть, что на сегодня о геополитике за пределами постсоветского пространства почти никто уже не помнит.

Такая дисциплина была популярна в конце 19 века и в межвоенное время. Позже к ней относились как к спекулятивной псевдонауке.

Но вот именно Александр Дугин был той личностью, которая еще в 1990-е сказала, что этот предмет должен быть обязательным во всех высших учебных заведениях России. Кстати, он добился в конце 1990-х того, что стал лектором Академии Генерального штаба Вооруженных сил России. И сегодня вполне возможно, что его ученики осуществляют агрессию в Украине», — говорит Павел.

Эксперт отмечает, что геополитика в России в основном базируется на интерпретации произведений трех ученых.

«Фридрих Ратцель, немецкий исследователь, считающийся создателем этой дисциплины, в Германии, утверждал, что государство это не социальное явление, а биологическое. Оно похоже на животное. Каждое из них стремится расширить пространство своего существования. Он считал, что к этому стремится каждое государство, поэтому столкновения, состояние войны между различными государствами неизбежны и абсолютно естественны.

Второй исследователь — британский ученый Хэлфорд Макиндер. Он разделял государства на теллурократии и талассократии. Первое — это страны, которые находятся в глубине суши, второе — на побережье морей. Там, где царит теллурократия, невозможна демократия в принципе. А талассократии на побережье, занимаются торговлей — значит здесь демократия возможна.

Главная идея — столкновения между этими двумя цивилизациями избежать нельзя. Тот, кто контролирует центральную часть Евразии, так называемый хартленд, правит всем миром. Ключ к этой центральной части — Восточная Европа. Понятно, что в ее состав входит Беларусь и Украина.

И третий исследователь — Карл Хаусхофер — развивал идеи Фридриха Ратцеля в межвоенное время, основал институт геополитики в Германии. Идею жизненного пространства он довел до того, что немцы должны ее расширять. Считал, что в Германии большое количество населения, а на востоке плотность маленькая, поэтому нужно двинуться в ту сторону.

Учеником Хаусхофера был Рудольф Гесс, личность номер два в нацистской партии. Когда Гесс оказался в темнице после Пивного путча в Мюнхене вместе с Гитлером, Хаусхофер ходил к ним и читал им лекции», — рассказывает он.

После Второй мировой войны работы Хаусхофера нигде не печатались, кроме современной России.

«За последние двадцать лет в России было издано 48 университетских учебников по геополитике. В Беларуси они тоже есть, очень часто они текстуально совпадают с текстами Александра Дугина.

Геополитика приучает к мысли, что страны, которые расположены в глубине материка не могут быть демократическими, они вынуждены быть автократиями. Предмет приучает людей, которые его изучают, что война — это единственный способ взаимоотношений между государствами. Дисциплина затягивает в идеологию русского мира, которая на самом деле служит идеологии оправдания войны», — поясняет он.

Павел уверен, что студенты не способны критически относиться к идеям, которые несет геополитика, если это не сделает преподаватель.

«Есть соблазн, что человек, который прослушал лекцию, после нее представляет себя мировым стратегом. На каком курсе это будут преподавать, зависит от учебного плана. В каждой программе по-разному.

Зачем вводят такую дисциплину? Абсолютно очевидно, что это путь к идеологизации высшего образования и привязки Беларуси к русскому миру», — подытоживает Павел.

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