The Times: Российское оружие неэффективно и устарело 3 11.08.2022, 13:31

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Согласно документу, бронетехника и вертолеты не могут противостоять огню из стрелкового оружия.

Российское оружие «неэффективно» и «устарело», говорится в отчете Минобороны Украины, который оказался в распоряжении The Times. Согласно документу, бронетехника и вертолеты не могут противостоять огню из стрелкового оружия, пишет «Новое время».

В отчете упоминается, что полученное ВСУ в боях российское оружие, ненадежно и не соответствует современным требованиям.

В частности, вертолет Ка-52 Аллигатор, который в РФ называют «летающим танком», может быть поражен патронами калибра 7,62 мм. Хотя в Москве утверждают, что его бронированная кабина должна выдерживать попадание пуль калибра 12,7 мм.

Согласно украинским оценкам, шансы крылатой ракеты Калибр поразить цель составляют лишь 33%. При этом около 30% использованных в войне ракет в итоге попали в гражданские объекты. Точность еще одной ракеты, которая не называется, украинские военные оценили в 49%.

Бронеавтомобиль Урал-63706−0010 Торнадо-У имеет «слабую защиту от поражения стрелковым оружием».

Машина пехоты БМД-4М тоже слабо защищена от стрелкового оружия, осколков мин и снарядов, считают в Киеве. Украинская армия захватила больше 10 таких машин.

Основной боевой танк России Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и другая бронетехника оказались беззащитны перед поставленными Западом противотанковым оружием.

Беспилотник Орлан-10 состоит из большого числа иностранных запчастей, которые быстро изнашиваются, из-за чего аппарат выходит из строя. В беспилотнике Элерон-3СВ стоит камера Olympus, которая по характеристикам отстает от камеры Sony аналогичного аппарата северокорейского производства.

Зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С1, как говорится в докладе, не способен справиться с одновременной атакой нескольких беспилотников и беззащитен перед ударами с воздуха.

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