Путин и знаки судьбы Леонид Сапожников

11.08.2022, 13:45

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Сначала кличка «Путлер» была насмешкой, но затем приросла к этому невзрачному человечку по совокупности его «заслуг».

А они таковы, что нацистский фюрер вправе сказать из преисподней: «Ученик превзошел учителя!»

«Путлер капут!» – эти слова очень хотят услышать в большинстве стран мира. Но когда же они наконец прозвучат?.. Не ходите к гадалкам и экстрасенсам, – ответ нам подскажет история.

Только факты

Недавняя гибель флагмана Черноморского флота РФ «Москва» стала четвертым событием такого рода в российской истории. Придется вспомнить три предыдущих, чтобы получить искомый ответ.

Броненосец «Петропавловск»

Был торжественно заложен на верфи в Санкт-Петербурге в присутствии Александра III (любимый царь Путлера). Участвовал в русско-японской войне, и 13 апреля 1904 года затонул на рейде Порт-Артура, подорвавшись на неприятельской мине. Погибли 650 человек, находившихся на борту, в том числе адмирал Макаров.

Линкор «Императрица Мария»

Заложен в Николаеве, в 1915 году достроен и прибыл в Севастополь для участия в Великой войне, как называли тогда Первую мировую. Назван в честь супруги Александра III (любимый царь Путлера). Был флагманским кораблем вице-адмирала Колчака, командующего Черноморским флотом. 20 октября 1916 года пошел ко дну на рейде Севастополя после взрыва порохового погреба (самая вероятная причина взрыва – германская диверсия). Погибли и были тяжело ранены 310 человек.

Линкор «Новороссийск»

Был прежде итальянским «Джулио Чезаре» («Юлий Цезарь»). Достался Советскому Союзу после окончания Второй мировой войны по репарациям от Италии. Затонул в севастопольской бухте 29 октября 1955 года от внешнего взрыва. Скорее всего, это была диверсия итальянских боевых пловцов из отряда Валерио Боргезе. Погибли 829 человек.

КРЕЙСЕР «МОСКВА»

Построен в Николаеве, вошел в состав ЧФ в 1983 году под названием «Слава», а в 1996-м переименован. В 2008-м участвовал в русско-грузинском «вооруженном конфликте» , а в 2015-м – в войне в Сирии. В ходе вторжения в Украину обстрелял остров Змеиный перед высадкой русского десанта, затем играл ключевую роль в морской блокаде Одессы, Николаева и Очакова. Вечером 13 апреля 2022 года, находясь примерно в 150 км от Одессы, был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами «Нептун» . Затонул. Экипаж крейсера насчитывал 510 человек. По неофициальным данным, спасено 58.

Вы скажете: все это познавательно, но причем тут избавление от кремлевского Кощея? Не спешите. Я обнаружил в этих четырех событиях интереснейшую общую закономерность.

Начнем с первого из них. Броненосец «Петропавловск» , как сказано выше, погиб 13 апреля 1904 года. А через девять месяцев, 9 января 1905 года, Россию потрясло «Кровавое воскресенье» , и началась Первая русская революция. Монархия тогда уцелела, но царю пришлось пойти на очень серьезные уступки: впервые был учрежден парламент (Государственная Дума), введены свобода слова и вероисповедания, разрешены профсоюзы, возникли легальные политические партии и т.п.

Следующая гибель флагманского корабля, «Императрицы Марии» , произошла 20 октября 1916 года, а через неполных пять месяцев, 12 марта 1917-го (по новому стилю), началась Февральская революция, которая смела монархию.

Флагман черноморской эскадры линкор «Новороссийск» утонул 29 октября 1955 года. После этого не случилось революции, но через четыре месяца, 25 февраля 1956 года, Хрущев потряс всю страну своим докладом на ХХ съезде КПСС «О культе личности и его последствиях» . Этот день стал точкой невозврата к жуткому сталинскому режиму.

Добавка для скептиков

Есть известное изречение: «1 раз – случайность, 2 раза – совпадение, 3 раза – закономерность, 4 раза – закон» . Что ж, приведу для не верящих в знаки судьбы четвертый пример.

В 1941 году ВМФ Германии пополнился новым суперлинкором «Тирпиц» (впечатляет уже одна его длина – 254 метра). Он стал флагманом Baltenflotte, перед которым Гитлер поставил задачу не дать остаткам советского Балтийского флота прорваться в нейтральную Швецию. Затем корабль перебазировался в Северную Норвегию и держал в страхе конвои союзников, доставлявшие в СССР помощь по ленд-лизу. Англичане годами охотились за ним, и 12 ноября 1944 года он был уничтожен мощной бомбардировкой. А через пять с половиной месяцев, 30 апреля 1945 года, застрелился в своем бункере Гитлер…

И что из этого следует

А то, что в государстве с единоличным правителем, как его ни называй – царем, генсеком, фюрером или президентом, – гибель важнейшего военного корабля есть знак судьбы, предвещающий крутой поворот истории. Это может быть полный крах режима либо его вынужденное смягчение, «самоудаление клыков» , с целью продлить свое существование. Какой из этих вариантов последует за гибелью крейсера «Москва» ? Скорее всего, второй. Сообщники Путлера, избавившись от него тем или иным способом, свалят на него все грехи, а потом перегрызутся между собой. Мы еще увидим, как они будут сдавать друг друга Соединенным Штатам и международному трибуналу.

Наше маленькое исследование показало: крутой поворот истории происходил не раньше, чем через четыре месяца после гибели знакового корабля (линкор «Новороссийск» ) и не позже, чем через девять (броненосец «Петропавловск» ). Значит, в случае крейсера «Москва» большие перемены в России должны наступить между 13.08.22 и 13.01.23. Мне очень нравится первая дата, но это оптимистический прогноз. Более вероятно, что ждать придется до девяти месяцев, как в случае броненосца «Петропавловск» . Он и крейсер «Москва» тесно связаны: оба родились в Николаеве и погибли день в день – 13 апреля (еще один знак судьбы!)

Итак, не позднее чем на Старый Новый год (а даст Бог, и ранее) мы сможем радостно крикнуть «Путлер капут!» или просто «Капутлер!» Такая вот, друзья, экстраполяция.

Леонид Сапожников, «Фейсбук»

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