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С белорусских ИП стали собирать намного больше налогов

  • 11.08.2022, 13:47
С белорусских ИП стали собирать намного больше налогов

Экономисты выяснили, к чему привела отмена упрощенной системы налогообложения.

Очередная волна налоговых изменений в 2022 году затронула многие категории плательщиков, а в особенности — индивидуальных предпринимателей.

Многие из них лишились возможности применять упрощенную систему налогообложения и вынуждены были начать платить налоги по ставке 16%, а не 5%, как раньше, пишет thinktanks.by.

В результате за первое полугодие 2022 года государство собрало на 34% больше налогов от ИП, чем за аналогичный период прошлого года. Это несмотря на сокращение количества самих ИП.

Также существенно возросло количество предпринимателей — плательщиков подоходного налога. Таких стало больше в 4,3 раза, а поступления от этой категории выросли в 2,6 раза!

Однако если количество предпринимателей продолжит сокращаться, то временный рост поступлений может смениться падением, предупреждают эксперты.

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