С белорусских ИП стали собирать намного больше налогов
- 11.08.2022, 13:47
Экономисты выяснили, к чему привела отмена упрощенной системы налогообложения.
Очередная волна налоговых изменений в 2022 году затронула многие категории плательщиков, а в особенности — индивидуальных предпринимателей.
Многие из них лишились возможности применять упрощенную систему налогообложения и вынуждены были начать платить налоги по ставке 16%, а не 5%, как раньше, пишет thinktanks.by.
В результате за первое полугодие 2022 года государство собрало на 34% больше налогов от ИП, чем за аналогичный период прошлого года. Это несмотря на сокращение количества самих ИП.
Также существенно возросло количество предпринимателей — плательщиков подоходного налога. Таких стало больше в 4,3 раза, а поступления от этой категории выросли в 2,6 раза!
Однако если количество предпринимателей продолжит сокращаться, то временный рост поступлений может смениться падением, предупреждают эксперты.