Ученые рассказали, как улучшить здоровье «сердечников» 1 11.08.2022, 14:23

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Новое исследование показало, какой продукт в рационе лучше заменить безопасным аналогом.

Австралийские врачи назвали калиевую соль лучшей альтернативой обычной соли (хлористому натрию). Рекомендация в первую очередь обращена к людям, которые страдают от повышенного кровяного давления. Как отмечает ВОЗ, потребление большого количества соли может повышать кровяное давление, что приводит к сердечным приступам и инсультам, пишет «Вокруг света».

Ученые-медики из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) и их коллеги из Британии, Китая и США выяснили: потребление этого аналога соли снижает артериальное давление. Переход на такую соль потенциально может уменьшить смертность от болезней сердца и сосудов.

В масштабном медицинском исследовании приняли участие около 32 тысяч людей. В ходе 19 испытаний ученые изучили, каким образом калиевая соль влияет на артериальное давление. Еще 5 исследований были посвящены клиническим последствиям употребления соленой пищи, в том числе частоте сердечных заболеваний и смертности.

Ученые выявили: употребление калиевой соли привело к снижению систолического артериального давления в среднем на 4,61 мм рт. ст., диастолическое понизилось на 1,61 мм рт. ст.

При этом давление снижалось независимо от возраста, пола, региона проживания, индекса массы тела, наличия гипертонии, а также исходных значений содержания натрия или калия в моче.

Уменьшение доли хлористого натрия на 10% приводило к снижению систолического давления на 1,53 мм рт. ст.

Но еще поразительнее, что заменившие один вид соли на другой стали дольше жить: риск смерти снизился на 11–13%.

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