Террорист Гиркин предрек России гражданскую войну с миллионными потерями 14 11.08.2022, 14:35

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Проиграв Украине в войне, РФ исчезнет как единое государство.

Бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, какое будущее ждет послевоенную Россию, сообщает «Главред».

Рассуждая о дезертирстве в оккупационных войсках он заявил, что это может привести к плачевным последствиям для РФ.

Гиркин признал, что проиграв Украине в войне, Россия исчезнет как единое государство.

«Альтернатива победе в Украине, ликвидации Украины - гражданская война в России. С миллионными потерями», - заявил террорист.

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