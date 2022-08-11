В Беларуси запретили продавать мороженое двух известных брендов 10 11.08.2022, 14:35

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Оно российского производства.

В Государственном комитете по стандартизации сообщили, что в Беларуси запретили продавать мороженое «ГОСТ», произведенное в России.

Так, в мороженом с заменителем молочного жира с ароматом ванили с начинкой со вкусом вареного сгущенного молока в вафельном стаканчике «ГОСТ» Госстандарт обнаружил нарушения.

- По результатам испытаний, массовая доля молочного жира в жировой фазе составила: 2,1% для мороженого, что свидетельствует о замещении молочного жира его заменителем в количестве 97,9 %, при норме замещения не более 50%, - отметили в ведомстве.

И пояснили, что заниженное значение показателя «массовая доля молочного жира в жировой фазе продукта» не позволяет идентифицировать мороженое с заменителем молочного жира как молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира.

- И вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, которой изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира, - обратили внимание в Госстандарте.

В ведомстве подчеркнули, что данная продукция не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается.

Под запрет также попало российское мороженое с вишневым наполнителем в шоколадной глазури «Джемтайм». Госстандарт обнаружил аналогичные недостатки: заменитель молочного жира достиг 90,3%. И по факту это уже совсем другой продукт, а не тот, за который его выдает производитель.

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