Кремль и комплексы ботоксного царства 4 Телеграм-канал Сynic

11.08.2022, 14:47

4,066

Россия поставлена на грань существования.

Читатели обращают внимание на то, что российские медиа всегда говорят об успехах украинской армии по точечному уничтожению некоторых российских складов как о неосторожности самих россиян. При этом читатели обращают внимание, что логичнее было бы демонизировать силу оппонента, чтобы локальные победы над ним выглядели еще более грандиозно для внутреннего потребителя: «Смотрите, какого мы страшного врага в ловушку поймали».

Поясняю действия РФ с информационной точки зрения.

Россия - это квинтэссенция нацизма по духу своей национально-имперской идеи. Сущность нацизма заключается в возвеличивании одной нации над всеми остальными, при этом для усиления эффекта нацисты используют пренебрежительные выражения и создают, попутно популяризируя, оскорбительные мифы о всех остальных народностях. В любом ином случае концепция «высшей нации» не является жизнеспособной.

Само существование нынешней России без оголтелого нацизма невозможно, поскольку он стал национальной «плавильней», в которой уничтожаются культурные особенности всех субъектов федерации.

Если из конструкции российской государственности вынуть нацизм, то в итоге останется Российская Республика с рядом дополнительных автономных формирований, находящихся в полной экономической зависимости от центра и не могущих обеспечить себе самостоятельное существование.

В этом плане России необходимо постоянно находиться в окружении врагов (для закручивания гаек и максимальной централизации власти), но врагов "тупых", бездарных и дегенеративных (иначе распадается феномен национального превосходства: в нацистской конструкции никто не может быть равен верховной нации).

Собственно это и реализует путинский режим. «Мы воюем со всем НАТО» - фиксация общества и консолидация милитаризма на «круге врагов».

Но при этом ни НАТО, ни тем более Украина как «травма свободного мира» Путина не могут нанести удар и тем более по Крыму, который стал той же «ментальной травмой» верховного нациста. В таком случае нарушается концепция истинного величия, формируется образ равного противника, а значит системообразующий централизованный нацизм начинает разрушаться.

Если Украина может нанести удар по украинскому Крыму, который Путин считает символом своего триумфа, а Россия на это никак не может ответить, тогда Россия признает слабость, попутно ставя Украину наравне с собой. Это для эссенции чистого нацизма вообще неприемлемо, поскольку в этой концепции не существует самой Украины (она в разумении Путина - часть «русского» этноса). А «часть» не может быть равной «ядру». И тем более часть не может быть сильнее этого ядра.

Пропаганда не ошибается, когда не признает никаких ударов по себе - она действует в рамках тех механизмов, что были построены Путиным. Собственно поэтому «все идет по плану», поскольку в нацизме не существует ни равных соперников, ни равных союзников, ни неудач. Все - в подчиненной позиции и уничижительно «дурачки».

И, исходя из этого, из явного разгрома в войне у путинского нацистского режима нет выхода, о чем мы много писали в первые дни после начала агрессии. Поэтому до сих пор не был опубликован список целей войны - все, чего достигнут, то и будет «целью», поскольку у нацизма не бывает тактических и стратегических провалов: только триумфальные победы. Или их иллюзии.

И режим будет нацистским до тех пор, пока пропаганда будет справляться с формированием образа триумфа в среднем избирателе. Ему нельзя знать о поражениях и ошибках, поскольку признание ошибок - это признание своего несовершенства, а лидер нацистов несовершенным быть не может.

И тут важно: выхода из нацистского тупика нет, поскольку именно он стал несущей стеной российской государственности. Как только в массовом сознании появятся сомнения в собственном абсолютном величии, рухнет не только нацизм, но и государственность, а вместе с ними и централизованная власть.

Так что Путин, как истинный клон Гитлера, ставит свое государство на грань существования. Тогда государство удержалось лишь за счет внешних сил, которые провели постепенную структурную перестройку.

Телеграм-канал Сynic

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».